Er moet met alles gelachen kunnen worden, maar niet door om het even wie. Het is algemeen bekend dat de meeste en beste Jodenmoppen door de Joden zelf worden verteld. Eenzelfde mop uit de mond van een rabiate antisemiet is plots heel wat minder grappig. Daarom vind ik de bijdrage van Bart De Wever aan de rubriek ‘(Bulderlacht)’ in Humo 4328 totaal ongepast.

Hij verwijst naar een mogelijke machtsovername door de PVDA, alsof die in het geheim een nieuwe Oktoberrevolutie aan het plannen is. Hij kan het niet laten nog maar eens de bevolking de daver op het lijf te jagen met het schrikbeeld van een totalitair regime als de PVDA/PTB aan de macht zou komen.

Hij gaat voorbij aan het feit dat het een democratische partij is, die net als de N-VA via verkiezingen een zo groot mogelijk parlementaire representatie probeert te verwezenlijken. De meeste kiezers willen trouwens niet dat hun partij aan de macht komt, ze willen deelnemen aan het beleid en verhoudingsgewijs correct vertegenwoordigd worden. Na de recente ruk naar rechts van Vooruit is de PVDA voor velen de enige partij die nog opkomt voor de rechten van Jan Modaal, vandaar haar stijgende populariteit in de enquêtes.

In de clou van de grap refereert Bart De Wever aan de lege winkelrekken in het Sovjettijdperk. Opnieuw hetzelfde riedeltje: het communisme is gedoemd om tot chaos en mislukking te leiden. Er zijn inderdaad een aantal historische debacles (de USSR, Cuba, het regime van Pol Pot, enzovoort), maar daarom de mogelijkheid van een communale bestuursvorm afschrijven lijkt me toch kort door de bocht.

In discussies haal ik soms de volgende analogie aan: als de gebroeders Wright dezelfde redeneerwijze hadden gevolgd, namelijk dat iedereen die ooit zou proberen te vliegen ook zou neerstorten, dan was er nooit sprake geweest van de luchtvaart.

D. Van Steelant, Sint-Niklaas.

