Ex-leerkracht sportschool Hasselt: ‘Ze hadden het vaak over ‘bruine apen’ en ‘meisjes die het geen twee keer zouden moeten vragen’’

Ik heb jaren lesgegeven aan de sportschool in Hasselt en ik heb me vaak geërgerd aan een aantal sportleerkrachten, vooral dan van de voetballobby, die erg sterk stond en zich onaantastbaar waande.

Nu komen die leerkrachten in opspraak door hun homofobe, racistische en seksistische uitspraken. De spilfiguur is een bekende voetballer. Sinds ik hem en zijn collega’s heb leren kennen, kijk ik nauwelijks nog naar voetbalwedstrijden.

Het nieuws over ongepast gedrag verrast me geenszins. Ze hadden het vaak over ‘bruine apen’, over mooie meisjes die het hun ‘geen twee keer moeten vragen’, enzovoort.

Er was weliswaar ook een fijne voetballeerkracht die zich distantieerde van zulke uitspraken, en die nu al een tijdje met pensioen is. De anderen zijn hoofdzakelijk meelopers.

Waarom hebt u er dan nooit iets van gezegd, kunt u zich afvragen. Wel, ik heb vaak met die mensen in de clinch gelegen, ook met de spilfiguur, omdat hij er voortdurend de kantjes afliep.

Ik ben blij dat dat schandaal nu bekend is geraakt. De studenten verdienen beter. Mijn hart gaat uit naar directrice van de school, die een fijne collega was en ook maar moet schipperen om de boel draaiende te houden, wat in de praktijk betekent dat ze die voetballobby te vriend moet houden.

