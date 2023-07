‘Fietsers moeten zich aanpassen aan de situatie’

Ik ben zowel fietser als autobestuurder. Graag wil ik iets kwijt over hoe ik me soms ook erger aan fietsers in het verkeer, zoals velen, veronderstel ik.

Met een auto moet je verantwoord rijden. Je gedraagt je niet naargelang de auto die je hebt: je mag met een Porsche of Ferrari geen 200 km/u door een stad rijden en met een Smart 30 km/u. Blijkbaar denken mensen met snelle fietsen dat je, druk of niet, dat wel mag.

Gewoon verantwoord en respectvol fietsen zou toch de norm moeten zijn, maar blijkbaar hebben bepaalde mensen geen besef van waarden en normen. Aanpassen aan de situatie van het moment is de norm.

Als je dan de cowboys erover aanspreekt, kan het nog je leven kosten ook, zoals bij het onfortuinlijke koppel in Veldegem laatstleden.

Ook zijn er redelijk wat fietsers die de wegcode en de verkeersborden niet kennen. Ik moet vaak remmen voor een fietser die de straat oversteekt waar op zijn pad haaientanden op de grond gemarkeerd staan naast een omgekeerde driehoek: hij heeft geen voorrang op de andere weggebruikers. Je moet opletten of ze zouden onder je wielen rijden.

Ikzelf met de fiets doe zoals ik het als kind geleerd heb, van richting veranderen is kijken en hand uitsteken.

C. Vermeersch, De Haan.

