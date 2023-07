‘I slept with Sable when she was just thirteen’ pochte Iggy Pop. ‘Good morning little schoolgirl’ zong Rod Stewart. ‘I can see that you’re fifteen years old’ zong Mick Jagger. ‘Well, I don’t care if you’re just thirteen’ overtroefde Ted Nugent hem. Maar de lijst van interim-pedofielen in de Britse documentaire ‘Look Away’, die u nog tot vrijdag 28 juli kunt bekijken op VRTMAX, is nog langer. Jimmy Page, John Bonham, Alice Cooper, Axl Rose, zelfs David Bowie (tijdens zijn in drugs gedrenkte lost weekend, maar dat is maar een half excuus)... Allemaal hadden ze seks met minderjarige, naïeve, gedrogeerde of dronken gevoerde meisjes, die übercreep Rodney Bingenheimer hun in zijn club netjes naast lijntjes coke op een presenteerblaadje aanbod.

Steven Tyler liet zich zelfs tot voogd van zijn minderjarige stoot benoemen. Hoe pervers is dát? En waarom liet haar moeder dat in godsnaam toe?! Ik zag Tyler ooit backstage in Parijs met een griet die jonger was dan zijn dochter Liv. Tyler die tegenover Liv probeert te rechtvaardigen waarom papa minderjarige grietjes neukt: dat amusante gesprek had ik willen bijwonen.

En de officiële lijst van pedo’s in de muziek is nóg langer: Gary Glitter, Ian Watkins, R. Kelly, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis… Toen Bill Wyman voor het eerst met Mandy Smith sliep, was zij 13. Priscilla was 14 toen Elvis haar met zijn Kleine Elvis liet kennismaken.

Vanessa Paradis, Lisa Bonet, Adriana Lima, Devon Aoki, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia: bijna alle beroemde lieven van Lenny Kravitz hadden kleine, dunne, haast borstloze puberlijfjes. Let Lolitas Rule?

Het wangedrag in ‘Look Away’ had een foute rockgroep kunnen opleveren: Lolita & The Pedophiles. Want natuurlijk verheerlijkt en faciliteert popmuziek fout gedrag. De uitdrukking ‘The devil has the best tunes’ bestaat niet voor niets. ‘Grensoverschrijdend’ zou een muziekgenre kunnen zijn: de grenzen van het toelaatbare aftasten is daarin een heilige plicht. Wie het niet doet, zal nooit meer zijn dan een halve artiest.

Artiesten worden op een piëdestal gezet en vereerd als goden, wat hun al buitenmaatse ego er niet kleiner op maakt. Het baart arrogante megalomanie die hen doet denken dat ze boven de wet staan. Maar je kunt niet iemand verheffen tot koning en dan verbaasd zijn wanneer hij zich daarnaar gedraagt. En voor een verdorven en verwende superster (been there done that tot de n-de macht) is onschuld een grote turn-on.

