Hebt u begrip voor de stijgende ticketprijzen van Rock Werchter?

Rock Werchter heeft duurdere tickets aangekondigd voor de komende editie van het festival. Wie vanaf 1 december een combiticket koopt, zal daar 266 euro voor betalen in plaats van 243 euro. Een dagkaart zal vanaf dan 125 euro kosten in plaats van 110 euro. Volgens de organisatie zijn de prijsstijgingen onvermijdelijk. Woordvoerster Nele Bigaré in De Morgen: ‘Net zoals jouw en mijn wekelijkse winkelkar duurder prijst, is dat ook het geval voor de winkelkar van het festival. De kosten voor crew, infrastructuur, energie en veiligheid stijgen snel.’

Hebt u begrip voor de denkwijze van de organisatie, of zouden festivals na de – tegen wil en dank – geannuleerde edities van de voorbije twee zomers een inspanning moeten leveren om kaartjes zo goedkoop mogelijk te verkopen? En vooral: zal deze beslissing u ervan weerhouden volgend jaar naar Rock Werchter te gaan?