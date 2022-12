Heleen Debruyne: ‘Aan Sinterklaas doen we niet: Een oude bebaarde bisschop die kinderen met het excuus van cadeautjes nét iets te dichtbij lokt?’

‘Nee, jongen, die chocola heb je van de juf gekregen. Zij heeft die in je schoen gelegd.’ Onze zoon komt blozend thuis van school met een tas vol lekkers. ‘Van Sinterklaas!’ houdt hij vol. ‘Nee, van de juf. Sinterklaas, dat is een verhaal. De juffen en veel ouders vertellen dat verhaal graag.’ Hij knikt. Allemaal best, besluit hij, en of hij nu die chocola kan opeten?

Mijn lief en ik kijken elkaar tevreden aan. De eerste horde is genomen, onze principes gingen niet aan het wankelen. Al lang voor zijn geboorte besloten we: aan Sinterklaas doen we niet. Het is zo’n raar feest. Een oude bebaarde bisschop die zijn leven wijdt aan het stalken van kinderen? Die de kinderen met het excuus van cadeautjes en lekkers nét iets te dichtbij lokt? Die bij dat alles wordt geholpen door – het valt niet anders te interpreteren – een troep zwartgeverfde mannen die zijn uitgedost als karikaturen van 17de-eeuwse slaven? En dat voor een feest waar, alles welbeschouwd, vooral de fabrikanten van kinderspeelgoed beter van worden. Zodra je het hele gebeuren ziet voor wat het is, is het lastig nog mee te gaan in het alomtegenwoordige jolijt.

Niet gek dus, dat Sinterklaas steeds meer ter discussie wordt gesteld. Psychologen waarschuwden in The Lancet al dat de Kerstman schadelijk kan zijn. De jarenlang geënsceneerde fabel zou, eens doorgeprikt, het vertrouwen in de ouders en bij uitbreiding de hele samenleving een stevige knauw geven. Kerstman, Sinterklaas, soortgelijke oude engerds in rode kostuums. Belgische pedagogen sussen dan weer dat het vast wel meevalt met die schade. Maar om echt te weten hoe kwalijk de Sint is, zou je twee groepen moeten hebben. Naast de feestvierders een even grote groep kinderen die nooit met de goedheilig man te maken krijgt. Alleen al door de alomtegenwoordigheid van het Sinterklaasgebeuren valt zo’n onderzoek niet uit te voeren.

Bewezen of niet, wij blijven het een rare traditie vinden. Sowieso heb ik weinig zin om een heel feestgebeuren op poten te zetten, zo tegen de toch al doodvermoeiende feestdagen aan, en ook nog in dezelfde maand als de verjaardag van onze zoon. Bedolven onder de geschenken wordt hij zo ook wel. Of hoe principes en eigenbelang hand in hand gaan.

Voor hij naar school ging, viel het kinderfeest makkelijk te negeren, nu zat hij er voor het eerst middenin. Niet meedoen gaat ons makkelijker af dan gevreesd. (Misschien is een kind bezwaren met de last van de waarheid in een wereld vol gelovigen ook wel schadelijk. Ik houd u op de hoogte van de uitkomst van ons ééngezinsexperiment.) Alle Sinten en Pieten in het straatbeeld ten spijt komt hij er niet op terug. We fietsen door de stad, en hij wijst naar de bomen die vol lichtjes hangen. ‘Kijk! Hebben ze die bomen versierd omdat ik bijna jarig ben?’

‘Ja!’ zeggen we, gecharmeerd door zijn fantasie en hoe onbeschaamd hij de evenaar nog door zijn navel laat lopen. Een leugen. Maar het is zo gezellig! Zo’n grappig verhaal!