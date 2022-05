Heleen Debruyne: ‘Ben je aan het menstrueren? Proficiat! Neem alle rust’

Een paar dagen vrij om in alle rust te ­bloeden? Doorbetaald, zonder gedoe? Laat maar komen, dacht ik, toen ik las dat Spanje met het idee van menstruatieverlof speelt. Het zou welkom zijn: ongeveer één op de drie vrouwen geeft aan tijdens de ­menstruatie niet in staat te zijn de dagelijkse bezigheden helemaal uit te voeren, volgens onderzoek van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Vermoed wordt dat er minder algemeen ziekteverzuim zou zijn als vrouwen recht op menstruatieverlof krijgen. Werken tijdens hevige menstruatiedagen schijnt ongezond te zijn. Zelf lever ik ook niet mijn beste werk af, als ik met de moed der wanhoop voortploeter terwijl de krampen en de neerslachtigheid alles overstemmen. (U mag raden op welk moment van mijn cyclus ik dit stukje zit te schrijven.) Fijn, dat verlof.

Maar er doemen meteen praktische bezwaren op. Schieten we ons in de voet, als we onze ‘zwakte’ wettelijk laten vastleggen? Zullen sommige werkgevers niet sneller geneigd zijn een man aan te nemen? Wie heeft dan recht op dat verlof? Wie vaak kan thuiswerken en van de werkgever veel verantwoordelijkheid krijgt (lees: meestal hoger opgeleid is), kan het op zo’n bloederige dag nu al ongestraft wat rustiger aan doen. Wie de hele dag op de been is en moet poetsen of verplegen, of aan een kassa zit of aan de lopende band staat, heeft die luxe niet.

Daarnaast ken ik genoeg benijdenswaardige vrouwen die nauwelijks last hebben van hun menstruatie. Bovendien kan die last fluctueren tijdens je leven. Moeten we dan jaarlijks op controle bij een bedrijfsarts die een schaal van licht tot zwaar hanteert? En hoe zit het met de privacy? Willen we onze medische gegevens wel delen met een werkgever? Wat met transpersonen die een cyclus hebben?

Leg je dan beter de keuze bij de vrouwen, zoals Spanje van plan is? Wat dan met sociale druk van collega’s en oversten? Lager opgeleiden die makkelijker vervangbaar zijn, zullen hun recht wellicht minder ongestraft kunnen opeisen. En wat met zelfstandigen? Zij kunnen niet zomaar opdrachten afzeggen zonder zwaar inkomensverlies te lijden. Een mijnenveld.

Ik begin te vrezen dat zo’n verlof de ongelijkheden en klassenverschillen alleen maar zou versterken. Het verandert niets aan de kern van het probleem: we vinden van alles over de menstruatie. Weinig onderwerpen zijn nog zo beladen, gehuld in een waas van lacherigheid en onwetendheid. Het is vies, gênant. Een zwakte. Vervelend, die lekkende lichamen die zo moeilijk in de pas van de arbeidsmarkt te dwingen zijn.

Je zou het ook kunnen omdenken: zonder vruchtbare mensen met een cyclus zijn er geen volgende generaties. Zonder bloedende lijven geen samenleving. Als je er zo naar kijkt, is menstruatie geen probleem, maar iets om trots op te zijn. De mogelijkheid van iets nieuws, elke maand weer. Dan hoeft menstruatieverlof geen met regels en wetten af te dwingen recht te worden, maar een vanzelfsprekendheid, ook in de beroepen waar je lijfelijk aanwezig moet zijn. Ben je aan het bloeden? Proficiat! Neem alle rust, dat is nu even belangrijker dan je aandeel in de grootte van het bruto binnenlands product.