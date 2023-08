Heleen Debruyne: ‘Een bloot jongetje’

‘Niet te opvallend kijken,’ fluistert het in een roze bikini gehulde meisje waar de dochter van mijn lief op het strand mee ligt te kletsen, ‘maar daar, achter je, loopt een bloot jongetje!’

‘O, hij? Dat is mijn broertje,’ zegt ze, en ze kijkt om, zwaait naar onze naakte zoon. ‘Ah,’ zegt het vriendinnetje verward maar goedmoedig, ‘bij zo’n kleintje kan het misschien nog nét.’ Wat ze niet weet, is dat de 10-jarige dochter van mijn lief twee dagen eerder zelf nog naakt de zee in rende. Het strand was nagenoeg leeg. Ze had geen badpak bij zich, een onstuitbare zin om te zwemmen en een benijdenswaardig gebrek aan zelfbewustzijn. Aan dat laatste wordt deze vakantie geknaagd. Verschillende voorbijgangers staarden naar haar kinderlijf, een vrouw gebaarde naar ons, ze tikte nijdig met haar vinger tegen haar slaap, waren we helemaal gék geworden? Mijn lief en ik tuimelden uit het paradijs van onze herinneringen: toen wij als kind in ons blootje op het strand rondrenden, keek daar werkelijk niemand van op.

Wat is er gebeurd? Kinderlichamen, die nog helemaal niet seksueel horen te zijn – toch niet in de volwassen beleving van seksualiteit –, moeten bedekt worden. Experts zien die verschuiving ook. Ze hebben het in vage termen over een ‘verpreutsing’, die iets te maken zou hebben met de alomtegenwoordigheid van -camera’s en de angst voor pedofielen die stiekem plaatjes schieten van naakte kindertjes. Maar dat doembeeld van de grote boze pedofiel lijkt me een uitvlucht. Pedofielen bestaan, maar ze blijven erg zeldzaam. Kinderen worden oneindig veel vaker misbruikt door bekenden dan door gluurders op het strand. En doorgewinterde pedo-fielen hoeven al lang niet meer geniepig op het strand te gaan zitten om aan hun kinder-porno te komen.

Nee, we doen zelf iets geks met kinderen en naaktheid. Wat ziet zo’n wijzende vrouw als ze een 10-jarig lichaam ziet? Kennelijk meer dan zo’n kind zich zelf nog kan voorstellen. Ze projecteert haar eigen omgang met seksualiteit en lichamelijkheid op een kind dat daar nog lang niet aan toe is. We posten filmpjes van onze kinderen die, zonder dat ze zelf helemaal goed begrijpen waarom, behoorlijk sexy staan te dansen. We geven ze telefoons en tablets waarmee ze zonder veel moeite beelden van valse tieten en valse orgasmes en met pillen opgepompte piemels kunnen zien. Ze krijgen op school les in hoe ze moeten omgaan met die beelden die ze overal aantreffen. Die lessen zijn vast nuttig, maar zo ontstaat er toch een ‘oppassen’-sfeer. Bloot en seks raken verstrengeld, worden iets dat we tegelijk overal zien, nastreven én vrezen. Net door die verstrengeling houden veel ouders de deur van de badkamer angstvallig dicht.

Zo zien kinderen zelden nog lichamen die geen seks hebben of sexy willen zijn, maar gewoon bestaan. Gaan ze zich schamen zonder dat ze goed begrijpen waar die schaamte vandaan komt of toe dient. Schrikken ze van een blote kleuter. Smeken ze om een bikini om de nog lang niet bestaande borsten mee te bedekken – gewoon, omdat alle leeftijdgenoten die al hebben.