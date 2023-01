Heleen Debruyne: ‘Een geruststelling: ik kan altijd nog betalen om mijn ego even te verliezen’

‘Zeg eens, waar heb je last van?’ vraagt de masseuse terwijl ze olie opwarmt in haar handpalmen. ‘Ik zit een beetje vast,’ zeg ik. Al jaren klaag ik dat ik zo vastzit, mijn rug en schouders één stijve blok zeurende pijn. Daarom hebben mijn vrienden, ongetwijfeld moegezeurd, me een massage cadeau gedaan. Ik lig op een tafel in een interieur van wit en lichtbruin met accenten van iets donkerder bruin. ‘Je komt bij ons weer thuis bij je zelf,’ belooft de website van de massagepraktijk. Terwijl ik mijn gezicht door een gat in een kussen steek, bedenk ik hoe vol mijn eigen huis staat, en dat ik niet van Scandinavisch geïnspireerd minimalisme houd, en hoe die esthetische voorkeur misschien een excuus aan het worden is om zelden of nooit op te ruimen.

‘En hoe komt het dat je vastzit?’ wil de masseuse weten. ‘Omdat ik uren per dag met een kromme rug achter een scherm zit,’ zeg ik. ‘En omdat ik mijn stress vastzet in mijn spieren.’ Dat mijn spieren stress opslaan, dat geloof ik zonder ooit te hebben opgezocht of zoiets wel kan, wat de wetenschap te zeggen heeft over spieren en stress. Iemand die in de wellnessindustrie werkt, heeft me dat uitgelegd – een andere masseur, een osteopaat, een medewerker van een natuurwinkel, ik weet niet meer wie precies. In mijn nood wend ik mij tot velen, zolang ze maar begrijpend knikken en met een verklaring komen die redelijk klinkt. En de belofte van een oplossing te koop aanbieden. In 2020 was de wellnessindustrie goed voor 5,2 procent van de wereldwijde economische productie.

‘Weet je dat je spierknopen hebt’: een vraag uitgesproken als een feit. ‘Ongetwijfeld,’ knor ik, ‘van al dat computerwerk.’ ‘Ik heb ze ook,’ vervolgt ze. ‘O ja?’ wil ik weten, ‘Is masseren dan niet goed voor je rug?’ ‘Nee, daar komt het niet door. Ik heb tien jaar in een boeddhistisch klooster geleefd. Al dat mediteren op een hard kussen, het heeft zijn tol geëist. Maar: het is wat het is.’

‘O.’ Blijf beleefd, denk ik, slik je reserves over religie en spiritualiteit in, stel open vragen. Je moet je ontspannen, op je onderbroek na ben je naakt, nu geen lastige discussie beginnen. ‘Een klooster,’ zeg ik. ‘Interessant. Vanwaar die beslissing?’ ‘Ik had veel vragen. Over leven en dood. Over mijn ego, vooral.’ Ego. De kwaal van deze tijd, naar het schijnt. We zijn allemaal verslaafd aan de bevrediging van ons ego, zeggen psychologen. Vooral op sociale media. ‘En na tien jaar had je antwoorden?’ wil ik weten. Ik zit ook vol vragen over ons ego. ‘Antwoorden? Bwah. Ik was wel klaar, toen. Voor de rest van mijn pad. Het gaat zoals het gaat.’

De rest van het mij toegewezen uur kneedt ze de knopen in mijn stijve rug in weldadige stilte. Wanneer ze haar handen traag van me afhaalt, merk ik dat ik een beetje aan het kwijlen ben. Ik was mezelf helemaal vergeten. Een geruststelling: ik kan altijd nog betalen om mijn ego even te verliezen.