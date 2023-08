Heleen Debruyne: ‘Een non kwam ongevraagd op mijn bevallende grootmoeder zitten. Tot aan haar dood was ze erdoor van slag’

Dat het slaan van kinderen tegenwoordig niet meer is ingeburgerd, heeft een eigenaardig neveneffect: de mishandelde kinderen van nu lijden zwaarder onder de klappen dan vroeger, toen iedereen het nog deed. Rare redenering? Ik pas alleen de denktrant van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (VVOG) toe.

Toen die lucht kreeg van een informatieverslag over obstetrisch geweld waar de Senaat om had gevraagd, reageerde ze gepikeerd en defensief. Zo beweerde ze dat het aantal als traumatisch ervaren bevallingen in Nederland hoog ligt omdat daar steeds meer vrouwen worden gestimuleerd om na te denken over hoe zij de geboorte het liefst zouden zien verlopen. Ja, met bewustwording komen inderdaad de woorden om uit te drukken waar je last van hebt. Maar is die last zonder woorden lichter?

In 1961 kwam een non ongevraagd op mijn bevallende grootmoeder zitten, om vervolgens met haar volle gewicht het kind eruit te duwen. Een paar maanden voor haar overlijden was mijn grootmoeder nog steeds van slag als ze die scène beschreef. Woorden als trauma of geboorteplan waren haar vreemd, maar de lompheid van die non, de paniek en de vernedering die daaruit voortkwamen, bleven een leven lang hangen. Ondanks het feit dat toentertijd niemand gek opkeek van haar verhaal.

Het verslag van de senaatscommissie maakt duidelijk dat het maatschappelijk debat rond obstetrisch geweld zich nog in de foetale fase bevindt. De commissie komt met een reeks aanbevelingen om het onderwerp op de kaart te zetten, de vertrouwensband tussen zwangere vrouw en het medisch personeel te verbeteren en de naleving van de patiëntenrechten te waarborgen.

De boze brief vol uitroeptekens waarmee de VVOG op dat verslag reageerde, laat zien hoe aangevallen de gynaecologen zich voelen. Ze zwaaien met de lage perinatale sterftecijfers en met de eed van Hippocrates, met budgetten en infrastructuurkwesties, ze maken duidelijk dat aan hun model van financiering-per-ingreep absoluut niet gemorreld kan worden, om uiteindelijk, aan het einde van hun lamentatie, toch tot de kern van de zaak te komen: ‘We beweren niet dat er geen verbetering van de zorg mogelijk is.’ Ze vervolgen: ‘Optimaal informeren tijdens de zwangerschap, een goede communicatie tijdens de bevalling en een goed gesprek met de patiënte na een (vermeend) probleem kan vele problemen vermijden.’ Precies – handelingen uitvoeren zonder communicatie en toestemming, dát is nu net obstetrisch geweld. Maar de toon van de brief verraadt dat ze zich die open, communicatieve houding nog lang niet eigen hebben gemaakt. Ze hadden ook kunnen beginnen met nederig te erkennen wat er misloopt, om dan het verslag te nuanceren waar nodig. Dan zou ik me al met iets meer vertrouwen aan hen durven over te geven tijdens zoiets precairs als een bevalling.

Bevallen is immers geen zuivere klinische handeling zoals pakweg het plaatsen van een knieprothese. De psychologische gesteldheid van de zwangere heeft een directe impact op het verloop van het geboorteproces. Gebrekkige communicatie leidt tot controleverlies, angst, en dus een slechtere geboorte-ervaring. Gynaecologen die daar niet mee weten om te gaan, staan nog niet verder dan die non uit mijn grootmoeders herinnering.