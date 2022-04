Poetin en zijn generaals spelen nare spelletjes met de ­levens van Oekraïense burgers, in Jemen lijdt zowat iedereen honger, Conner Rousseau blaast op een hondenfluitje, de energieprijzen ­waren nooit eerder zo hoog en ik wil iets over ‘The ­bachelor’ schrijven.

In verwarrende, angst­aanjagende tijden is het fijn om je te focussen op waar je wel nog een beetje invloed op hebt. Vandaar het succes van opruimcoaches. De wereld staat in brand, maar je kasten zijn tenminste overzichtelijk! Begrijpen hoe mensen omgaan met liefde en relaties is mijn equivalent voor een opgeruimd huis.

En ja, ‘The bachelor’ is trash-tv. De meeste kijkers zitten met een gin-tonic en een trommel ironische grappen voor de buis en nemen in hun liefdeslevens niet meteen een voorbeeld aan Fabrizio of zijn aanbidsters. We wanen ons heerlijk verheven boven die knullige liefdeszoekers die een televisieprogramma nodig hebben om van de straat te raken. Maar we kijken wel, en we spuien commentaar.

Zo is er ophef over ‘begeerlijke’ vrijge­zel Fabrizio, die met drie vrouwen in de koffer is gedoken zonder dat zij dat van elkaar wisten. ‘Is dat niet grensover­schrijdend?’ vraagt men zich af. Heeft hij, als bachelor, geen machts­positie? Zij liever dan ik, maar ik zag niet ­meteen een probleem. Fabrizio is een pseudowijs­heden brakende, glibberige schlemiel, maar dat wisten de vrouwen op voorhand. Desondanks vonden ze hem wel aantrekkelijk of hadden ze zichzelf dat toch wijsgemaakt – ze hebben zich tenslotte ingeschreven voor het programma. Ze ­sliepen met hem omdat ze geil waren, of verliefd, of omdat ze hem wilden behagen en de wedstrijd winnen. Het doet er niet toe. Misschien kwam er achteraf spijt, maar dat betekent niet dat ze op het moment zelf geen instemming konden geven. Fabrizio’s seksuele opportunisme is een tikje onfris, maar volledig in character, en voor zover ik kon zien niet grensoverschrijdend.

Veel kwalijker vind ik het beeld dat van liefde en seks wordt opgehangen. In ‘The bachelor’, maar ook in het bravere, knullige ‘Boer zkt vrouw’ of zelfs in het allerbraafste datingprogramma, gemaakt met iets wat lijkt op respect voor de deelnemers, ‘Blind getrouwd’. Iedereen is op zoek naar die ene ware. Romantiek, meeslepende passie én tegelijk vertrouwen moet er zijn. Een spark willen ze.

En iedereen gedraagt zich tijdens die zoektocht als een headhunter op zoek naar managers voor een beursgenoteerd bedrijf. Ze beginnen eraan met een objectief klinkende checklist in de hand – wat past nu écht bij ons? Ze beweren zich voor iedereen open te stellen. En ze eindigen toch altijd met iemand die conventioneel aantrekkelijk is en qua socio-economisch en etnisch profiel precies op hen lijkt. Het sparkt toch sneller wanneer het vertrouwd aanvoelt.

Ik word er een beetje droevig van. We lachen met die deelnemers die in een televisionele machinerie stappen waarvan ze vooraf onmogelijk de gevolgen kunnen overzien. We vinden ze onhandig, lomp, gemeen en heel soms sympathiek, van op onze veilige bank, gezeten naast iemand die qua kleur, aantrekkelijkheid en socio-economisch profiel precies op ons lijkt.