Heleen Debruyne: ‘Glimlachend liep ik de bioscoop uit, maar de volgende dag verdween al mijn Barbie-euforie abrupt’

De zaal zit vol frisse meisjes, in roze kleren, met glimmende lippen en dito haar. Ik zie zelfs een paar volwassen vrouwen, mijn leeftijd en ver daarboven, die zich ook in het knalroze hebben uitgedost. Het hoeft niet te verbazen dat Barbie-fans zich graag optutten. Wat bezielt die vrouwen? Zelf zit ik erbij als de anti-Barbie die ik altijd ben: Birkenstocks, wijde linnen jurk in aardekleuren, ontembaar haar. Ik heb dan ook mijn twijfels bij het opzet van dé zomerblockbuster van dit jaar: een film over een plastic pop zonder vagina of tepels die tegelijk een feministisch statement wil zijn?

Twee uur later en ik vind regisseur Greta Gerwig een genie. De film werkt zoals ‘The Muppet Show’: voor het jonge publiek een visueel festijn, voortgestuwd door een spannend verhaaltje. Daaronder zit de tweede laag, waarin Gerwig alle dubbelzinnigheden van de Barbiepop op een geestige manier aankaart. Barbie kan alles zijn, van zakenvrouw tot astronaut, maar alleen als ze er perfect uitziet: Gerwig is er zich bewust van hoe irritant feministen de pop al decennia vinden. Ze organiseert voor haar Barbies een knalroze matriarchaat waarin ze voortdurend kan verwijzen naar die spagaat tussen onafhankelijk en ijdel. Ze maakt zelfs grappen over haar broodheer, speelgoedgigant Mattel.

Margot Robbie en Ryan Gosling in 'Barbie' Beeld rv

Een glansrol is weggelegd voor de doorgaans nietszeggende Ken – mijn eigen Kens woonden in een caravan op de parking van Barbies enorme huis en mochten alleen sporadisch op bezoek komen. Gerwig heeft Ken omgetoverd in een geblondeerd symbool van mannelijke fragiliteit. Omdat hij zich geen blijf weet met zijn complexe emoties, probeert hij op knullige wijze een patriarchaat te stichten.

Zelfs mijn Birkenstocks komen in beeld: op het einde van de film draagt Barbie er een paar – weliswaar in het roze. Alsof Gerwig wil zeggen: de Barbie van nu moet niet meer perfect zijn. En ook jij, knorrige anti-Barbie-vrouw die in de zaal zit, laat je maar lekker raken door mijn knalroze feministische manifest. Het werkt. Ik fiets glimlachend naar huis.

Mijn Barbie-euforie zakt pas in elkaar wanneer ik de volgende dag in elke winkel plastic Mattel-rommel zie liggen. Juist. Door al dat verblindende roze was ik vergeten waar het hier werkelijk over gaat: het rebranden van het merk Barbie, met winstmaximalisatie voor Mattel als doel. Nu het feminisme als vehikel wordt gebruikt om dat voor elkaar te krijgen, krijg ik zin om mijn lidkaart van de feministische vakbond terug te sturen naar het matriarchaat van Barbieland. Hoe kan een manier van denken nog subversief zijn en systeemfouten aankaarten als ze het systeem zelf verrijkt?

En het is nog maar de vraag of de subtielere boodschappen van Gerwig doel treffen: de roze meisjes in de zaal hoorde ik niet lachen bij de intellectualistische feministische grapjes – wel bij Barbies gebrek aan genitaliën. Je zou denken dat een absolute blockbuster met als hoogtepunt een kek muzikaal spektakel over fragiele mannelijkheid betekent dat de strijd gestreden is. Ik begin te vrezen dat het feminisme nu al een tijdje de verkeerde strijd kiest. It’s the economy, Barbies!