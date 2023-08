Heleen Debruyne: ‘Gynaecologen zouden verplicht een workshop spiraalmanoeuvreren moeten volgen’

We moeten het over het koperspiraaltje hebben, het piepkleine ding dat in me zit en zonder noemenswaardige bijwerkingen verhindert dat ik zwanger word. Zo’n 80 euro heb ik ervoor betaald, een goede prijs voor minstens vijf jaar hormoonvrije gemoedsrust. Ik moet aan mijn spiraaltje denken omdat de verkoop van de anticonceptiepil langzaam maar zeker lijkt te kelderen. 65,2 procent van de seksueel actieve Vlaamse meisjes tussen 11 en 18 jaar gebruikt de pil. In 2014 was dat 75,6 procent.

Het blijkt uit alle enquêtes: almaar meer meisjes en vrouwen hebben vragen bij de invloed van de anticonceptiepil op hun hormoonhuishouding en dus mogelijk op hun libido en gemoed. Pilkritische boeken als ‘How the Pill Changes Everything’ zijn bestsellers. De precieze mechanismes achter de bijwerkingen zijn nog niet allemaal even duidelijk. Dat we in afwachting van beter onderzoek liever geen risico nemen en op zoek gaan naar alternatieven, is dus begrijpelijk.

Ik was zelf ook ooit zo’n meisje dat op haar 18de de pil zonder veel uitleg voorgeschreven kreeg. Toen ik er een paar jaar later mee stopte, voelde het alsof mijn emoties eindelijk de vrije loop kregen, na jaren bedrukkende gelijkmatigheid. Een placebo-effect? Misschien, maar waarom zou ik het risico nemen en hormonen blijven slikken, dacht ik, als ik ook een spiraaltje kan laten steken? Sensoa classificeert het koperspiraaltje als ‘zeer betrouwbaar’, de pil krijgt een lauw ‘betrouwbaar’.

Het koperspiraaltje past dus helemaal in deze hormoonsceptische tijden, zou je denken. Maar de praktijk laat iets anders zien. De vrouwen die stoppen met de pil, stappen wel over op het spiraaltje, maar dan gek genoeg vooral op het hormoonspiraaltje of andere hormonale alternatieven. Of op methodes die vooral tijdens beschonken nachten behoorlijk riskant zijn, zoals condooms of apps die de vruchtbaarheid opvolgen. De Standaard publiceerde een artikel over pilmoeheid met de defaitistische titel ‘Er is nog altijd geen echt alternatief voor de pil’. Tot mijn verbazing vermeldden noch de journalist, noch de vele experts die ze aan het woord laat het koperspiraaltje.

Het ding heeft dus een pr-probleem. Farmaceutische bedrijven zetten het veel minder agressief in de markt dan weer een nieuwe variant van de anticonceptiepil of -pleister. Daarnaast, of misschien ook daardoor, doen er rare mythes de ronde over het koperspiraaltje, ook in verder behoorlijk welingelichte kringen. Het zou elke maand een miniabortus veroorzaken. Het kan alleen bij vrouwen die al een kind hebben gebaard. Je kunt er onvruchtbaar van worden. Allemaal onzin. Maar volgens onderzoek is de grootste drempel de gevreesde pijn bij het inbrengen.

Een koperen voorwerp door de smalle gang van de cervix naar de baarmoeder duwen is inderdaad geen feest. Een martelgang hoeft die ingreep nochtans niet te zijn: mijn ervaring is dat de handigheid van de arts het verschil maakt tussen een kort pijnlijk steekje en vreselijke pijnen. Dat is eenvoudig op te lossen door gynaecologen verplicht een workshop spiraalmanoeuvreren te laten volgen.

Een alternatief voor de pil? Anders dan die mannenpil, die ons al jaren wordt beloofd, hoeft het koperspiraaltje niet meer ontwikkeld te worden. Het is er al.