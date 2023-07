Heleen Debruyne: ‘Het gedoe rond de komst van wolven en beren in onze streken laat zien dat we het ingewikkeld vinden, het gedwongen samenleven met zulke roofdieren’

Dat was even ­schrikken, voor die Neder­landse hobbyboer die een wolf aantrof tussen zijn schapen. Meer boos dan bang zwaaide hij met schop en hooivork – nooit doen, zelfs niet bij schoothondjes. De in het nauw gedreven wolf beet ’m in de arm. De burgemeester van het plaatsje waar de wolf rondzwierf gaf de politie toestemming om het dier op te sporen en af te knallen. Mag niet, vindt de Nederlandse Faunabescherming. Tot hun vreugde hebben enkele wolven, een beschermde diersoort, sinds een paar jaar besloten dat de Lage Landen een prima bio­toop zijn. Gevaarlijk geitenwollensokken­gelul, vinden de hobbyboer, de burgemeester en alle plattelandsbewoners die zich zorgen maken over de veiligheid van hun kleinvee en hun kinderen. Die wolf vormde een acuut gevaar en moest dus dood. En alle andere wolven trouwens ook.

Ook voor een Noord-Italiaanse jogger was het eerder dit jaar even schrikken. Op zijn dagelijkse loopronde in de bossen stond hij plots oog in oog met een volwassen beer en haar drie jongen. De man was kennelijk heel stilletjes komen aanlopen – nooit doen, zelfs niet in bossen waar geen beren maar everzwijnen leven. Zeker niet in het voorjaar, wanneer moederdieren extra op hun qui-vive zijn. De jogger overleefde de ontmoeting niet. De beer werd op bevel van een extreemrechtse provincievoorzitter opgespeurd en ter dood veroordeeld. Dierenrechtenorganisaties trokken naar de rechtbank. Die draaide het doodvonnis terug: ook de beer is een beschermde diersoort, en bovendien handelde ze uit zelfverdediging.

De voorvallen doen me denken aan een les, lang geleden. Middeleeuwse geschiedenis, over hoe er in die tijd geregeld dieren voor de rechtbank werden gesleept. Varkens die mensen verwondden of doodden, ratten die een graanschuur opvraten, vossen die beten: ze werden verbannen, gemarteld of geëxecuteerd wegens het verstoren van de natuurlijke orde, het benadelen van de mens, heerser over het dierenrijk. Vonden we toen erg grappig. Die gekke middeleeuwers!

Wilde dieren die we eeuwenlang met veel moeite hebben proberen uit te roeien, komen nu af en toe schoorvoetend terug naar Europa. Het gedoe rond hun komst laat zien dat we het ingewikkeld vinden, het gedwongen samenleven met zulke roofdieren. Verdedigers van wolf en beer (meestal van linkse strekking) praten bewonderend over de beesten, dichten ze vaak menselijke emoties toe en zijn een tikje naïef over vreedzaam samenleven in een ondertussen erg dichtbevolkt gebied. Tegenstanders (meestal van rechtse strekking) blazen het gevaar van de dieren op tot belachelijke proporties, zetten het in als politiek wapen. Gruwelsprookjes over grote tanden doen het nog altijd goed. Toch zijn incidenten met mensen ontzettend zeldzaam: als zo’n dier kan kiezen, vermijdt het ons het liefst helemaal. Die bezorgde types zijn ook bovenmatig bezig met het wrede lot van kleinvee dat ze anders zonder enige wroeging laten slachten en opeten. Alsof de bio-­industrie niet bestaat en ze hun lamskoteletjes rechtstreeks kopen bij kneuterige schapenboertjes.

Dan hadden die middeleeuwers toch het voordeel van de helderheid: wij staan boven de dieren, wisten ze. En ons vee slachten we gewoon op straat – dan hoeft niemand daaraan te twijfelen.