Heleen Debruyne: ‘Hopeloos verslaafd’

Haatreacties op sociale media schijnen nogal onder de huid te kruipen. Politici en andere bekende figuren geven aan te lijden onder de kwetsende commentaren. In De Standaard gaven enkele politici onlangs zelfs toe mede daarom bijstand te zoeken bij een psycholoog. Volgens onderzoek van De Groene Amsterdammer krijgen vrouwen die zich publiek uiten meer stront naar zich geslingerd dan mannen. Die nare onlinecultuur moet veranderen, zeggen ze.

Lezen dat je eruitziet als een vent, een dom wijf bent, of dat je je baarmoeder er beter uit kunt laten halen (ik citeer uit mijn persoonlijke bibliotheek van haatreacties) is natuurlijk niet zo prettig. Die reacties getuigen van een gek decorumverlies: de mensen die me op straat durven na te roepen dat ik een dom, lelijk wijf ben, zijn niet onbestaande, maar toch een heel stuk minder talrijk. Je zou die spuiers van digitale gal kunnen veroordelen, maar volgens techfilosoof Jaron Lanier kun je ze niet helemaal verantwoordelijk houden voor hun gedrag. Hij noemt sociale media behavior manipulation machines: door hoe ze gebouwd zijn, maken ze hun gebruikers willens en wetens licht ontvlambaar, boos, paranoïde en verdrietig.

Hoe moet je omgaan met zo’n gif? Mij leek het niet zo ingewikkeld: gewoon niet meer kijken. Een hele opluchting. De nare reacties waren uit mijn leven verdwenen. Waar ik geen rekening mee had gehouden: de likes en de complimentjes verdwenen evengoed. Een onverwacht neveneffect van mijn socialemedia-ontgifting was een onbestemd gevoel van verlatenheid. Een paar weken lang liep ik een beetje beduusd rond, ik voelde me leeg en hopeloos vergeten. Logisch, volgens psychiater Anna Lembke. Ze specialiseert zich al jaren in verslavingen, en hoe die ons brein vormen. Sociale media doen precies dat: elke online-interactie geeft onze hersenen een stoot dopamine, waardoor we steeds meer dopamine nodig hebben en dus steeds vaker op zoek gaan naar die interacties. Volgens Lembke zijn we allemaal in meer of mindere mate verslaafd. Door niet meer naar sociale media te kijken, ontzegde ik mezelf die dopaminestootjes. Mijn aanvankelijke ongemak was, volgens Lembke, een typisch ontwenningsverschijnsel. Maar geleidelijk aan vervloog mijn drang om te kijken. En net nu ik die níét meer voel, weet ik dat Lembke gelijk heeft: ik was verslaafd. Zoals elke verslaafde maakte ik mezelf van alles wijs: dat sociale media ook verbindend kunnen zijn, interessant, dat ik ze nodig had voor mijn werk – zonder de dagelijkse check van mijn accounts viel, zo voelde het, nauwelijks te leven.

Dat hoor ik terug bij alle bekende figuren die klagen over de vele nare reacties. Gewoon niet meer kijken? Dat kan toch niet. Ze hebben de socials echt nodig, het brengt hun ook ontzettend veel goede dingen, het is verbindend. We hebben gewoon een betere socialemedia-etiquette nodig, die paar rotte appels verzieken het internet voor iedereen. Ondertussen herken ik die praatjes wel: de drogredeneringen van de hopeloos verslaafde. Streven naar een betere online-etiquette lijkt me steeds vaker een belachelijke oefening. We kunnen alleen maar hopen op betere platformen, die niet het slechtste in ons naar boven halen.