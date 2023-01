Heleen Debruyne: ‘Ineens snap ik de Vlaamse huisvader die Bart De Pauw te vuur en te zwaard verdedigt op Twitter’

‘Dat kan toch niet waar zijn!’ denk ik. ‘Zij toch niet!’ Ik lees dat Kaouthar Darmoni, de flamboyante directeur van het Nederlandse kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria, wegens grensoverschrijdend gedrag is ontslagen.

Die Darmoni zei nochtans altijd zulke zinnige dingen, over hoe we hier in het Westen omgaan met seksualiteit. De ballon van de zogenaamde Westerse seksuele vrijheid doorprikte ze door de lichaamshaat van haar Nederlandse vriendinnen – volgens henzelf altijd te harig, te dik, te gerimpeld – te contrasteren met haar ervaringen in Tunesië, waar vrouwen van alle vormen en maten samen in de hamam zitten te zweten.

‘Ik dacht: hier mogen ze alles. Maar seksueel zijn veel vrouwen hier helemaal niet vrij. De commercialisering en seksualisering van het vrouwelijk lichaam in het Westen is de grootste gevangenis ooit,’ zei ze. Ze pleitte voor een vrijere omgang met lichamelijkheid en seksualiteit, zowel voor vrouwen als voor mannen. Dat zou iedereen ten goede komen, want ‘Veel vrouwen in het Westen begrijpen niet eens hoe hun eigen lichaam werkt. Hoe kun je dan verwachten dat een man het begrijpt?’

Kaouthar Darmoni Beeld Hollandse Hoogte / Belga

Er valt dus een hoop te bevrijden, volgens Darmoni. Dat deed ze onder andere door vrouwen buikdansles te geven, sensueel tegen elkaar te laten schurken. Leuk voor cursisten die weten waarvoor ze hebben getekend. Op haar persoonlijke website pakt ze dan ook uit met lovende getuigenissen.

Maar volgens een extern onderzoeks­bureau dat klachten van 23 werknemers verzamelde, probeerde Darmoni ook in haar rol als directeur van Atria de sensualiteit van haar ondergeschikten wakker te schudden. Door buikdansend vergaderingen te beginnen, al dansend borsten en billen tegen personeelsleden aan te drukken, of in beha of string op het werk te verschijnen. Op twee jaar tijd gaven 34 mensen hun ontslag, op een personeelsbestand van 33.

En nu, een bekentenis: toen ik de berichten over haar ontslag las, vond ik eerst dat de klagende personeelsleden zich aanstelden. Vast van die preutse types, die haar bedoelingen helemaal verkeerd begrepen. Darmoni wilde gewoon een beet­je met haar heupen zwieren, mensen laten zien dat sensualiteit deel uitmaakt van het leven.

Net op tijd realiseerde ik me dat mijn gemopper verdacht klonk als het soort gezeik dat me al jarenlang op de kast jaagt. Ik begon langzaam te transformeren in zo’n Vlaamse huisvader die Bart De Pauw te vuur en te zwaard verdedigt op Twitter. Genre: ‘Die zure zeurkutten stellen zich aan! Bartje gaf alleen maar complimentjes! Ze maken een genie kapot!’

Lang geleden dat ik mezelf betrapte op zulk stuitend seksisme. En dat alleen maar omdat de pleger van grensoverschrijdend gedrag een vrouw was, wier werk ik boeiend vond. Wel leerzaam, die affaire Darmoni. Er is zeker een plaats voor seksuele bevrijding door middel van lillende tieten en draaiende heupen. De werkvloer is die plaats natuurlijk niet. En ik snap nu waar de verdedigers van Bart De Pauw en consorten in gedraaid zitten. Het is lastig om licht te moeten schijnen op je eigen blinde vlekken. En een tikje gênant.