Heleen Debruyne: ‘Kennelijk is het nog altijd erg moeilijk om in de seksuele sfeer vrouwen als daders te zien’

‘Wist je dat stiekem het condoom uittrekken tijdens de seks nu ook strafbaar is?’ vraagt een vriendin. Ik knik. We sommen vriendinnen en kennissen op die met zo’n geniepig condoom verwijderend sujet in bed zijn beland – een aanzienlijke lijst.

Meelevend praten we over het daaropvolgende gedoe met de morning-afterpil en soa-tests, over de knauw die hun eigenwaarde bijna altijd krijgt, zelfs als ze doordrongen zijn van het feit dat het echt niet aan hen ligt. Toestemming staat sinds 2022 centraal in het vernieuwde seksuele strafrecht, toestemming die uit vrije wil is gegeven. Wie instemt met beschermde seks, heeft geen toestemming gegeven voor plotse onbeschermde penetratie. Stealthing, zo zegt de wetgever, is dus verkrachting.

We laven ons even aan de hoop die de nieuwe wet ons geeft: democratisch verkregen maatschappelijke vooruitgang, het kan. Tot we ons afvragen: wat met vrouwen die stiekem stoppen met de pil of hun spiraal laten verwijderen? Ook zij veranderen zonder overleg de voorwaarden waaronder hun bedpartner toestemming heeft gegeven om te vrijen. ‘Precies hetzelfde!’ roept mijn vriendin. ‘Misschien zelfs nog erger!’ zeg ik. ‘Of toch in elk geval: langer gepland. Met meer voorbedachten rade.’

De vrouw wier kinderwens sterker is dan de twijfels van haar partner en haar gevoel voor ethiek, het is zo’n enorm cliché, onderwerp van roddels en flauwe grappen dat het gek is dat we er niet eerder aan gedacht hebben. Ik richt me tot Google. We zijn niet de enigen die er niet aan gedacht hebben. De berichtgeving over het vernieuwde seksuele strafrecht rept niet over stiekem met de pil stoppende moeders, noch over de gedupeerde vaders. Ook in de parlementaire voorbereidingen voor de wet valt niets te vinden over pilfraude. Cijfers over het liegen over anticonceptie zijn er niet, maar vrouwenbladen staan wel vol met vergoelijkende getuigenissen van vrouwen die het gedaan hebben. Een eigenaardige blinde vlek. Kennelijk is het nog altijd erg moeilijk om in de seksuele sfeer vrouwen als daders te zien.

De gevolgen van zonder toestemming stoppen met anticonceptie zijn nochtans levenslang: nageslacht. En zodra de bevruchting heeft plaatsgevonden, heeft een man niets meer te zeggen over het al dan niet onderbreken van de zwangerschap. (Terecht. Mannen inspraak geven in de beslissing over abortus is juridisch en ethisch onhaalbaar. Maar in gevallen als deze is die machteloosheid extra zuur.)

Als stealthing strafbaar is, dan ook het liegen over anticonceptie. Slachtoffers van pilfraude maken een goede kans voor de rechtbank. Alleen: weten ze dat wel? En weten de daders dat zij onwettig bezig zijn? We moeten dringend een maatschappelijk gesprek voeren over het liegen over anticonceptie.

Beste lezer, daarom heb ik u nodig. Heeft iemand u voorgelogen dat u veilig zaad kon lozen terwijl zij stiekem was gestopt met anticonceptie? Bent u vader geworden onder valse voorwendselen? En wilt u delen hoe dat voelt?

Of was uw kinderwens zo sterk dat u hebt gelogen over uw pilgebruik? Of over uw vasectomie? (Geen zorgen, zolang u dat vóór juni 2022 hebt gedaan, bent u niet strafbaar.) Mail dan naar redactie@humo.be. Getuigen kan anoniem.