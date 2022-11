Heleen Debruyne: ‘Matthijs van Nieuwkerk is best goed in zijn metier, maar het is niet alsof hij de remedie tegen kanker heeft ontwikkeld’

Sterpresentator Matthijs van Nieuwkerk is een nare brulbroei. Maanden onderzoeksjournalistiek werk was kennelijk nodig om dat bloot te leggen. Erg boeiend nieuws is het anders niet. Van Nieuwkerk is niet meer dan een voorbeeld van waar bakken geld, roem en dagelijkse lofuitingen iemand toe kunnen drijven. En toch gaat het nu almaar over hem. Zijn die excuses van hem oprecht? Kan hij zijn werk nog uitoefenen? Waarom wist de directie van de omroep van het uitkafferen en vernederen van tientallen medewerkers en deed ze niets? Enzovoorts.

Zoals gewoonlijk wanneer er een schandaal uitbreekt rond een bejubelde beroemdheid die zich bezondigt aan grensoverschrijdend gedrag - al dan niet seksueel - wordt de berichtgeving nooit echt interessant. Ik lees bijvoorbeeld nergens hoe gek het is dat we een man als Van Nieuwkerk jarenlang met z’n allen zoveel aanzien gegeven hebben. Van Nieuwkerk is best goed in zijn metier, maar het is niet alsof hij de remedie tegen kanker heeft ontwikkeld.

Zelfs mensen die het slachtoffer werden van zijn gedrag, houden nu nog vol dat ‘De wereld draait door’ een geweldig, fantastisch, volkomen uitzonderlijk, belangrijk programma was. Maar wie met een neutrale blik kijkt, moet vaststellen dat de dagelijkse talkshow niet meer was dan een waanmachine: elke dag weer werden min of meer beroemde mensen er zo gepresenteerd dat de kijkers wel moesten geloven dat ze Absoluut Geweldig en Vooral Niet Te Missen waren.

‘‘De wereld draait door’ is topsport,’ klonk het jarenlang trots bij de directie van de omroep. ‘Wie niet presteert, krijgt dat meteen te horen of wordt gewisseld.’ Criticasters van het gedrag Van Nieuwkerk en zijn wegkijkende bazen houden die topsportmetafoor vandaag gewoon vol: ‘Om op topniveau te presteren is een veilige werksfeer net erg belangrijk,’ klinkt het nu. Maar hoezo ‘topsport’? Hoezo ‘topniveau’? Het gaat over een strak geregisseerde talkshow waarin geestig gekeuveld wordt, niet over geestverruimende onderzoeksjournalistiek.

Natuurlijk is het gedrag van Van Nieuwkerk en zijn bazen bijzonder kwalijk en is het tragisch dat zoveel redacteurs er psychische klachten aan over hebben gehouden. Maar het is toch behoorlijk gek dat diezelfde redacteurs, nog voor het brullen begon, uit vrije wil en met veel plezier bereid waren om 80 uur per week te werken voor een dagelijkse portie vermakelijke gebakken lucht? Voor een programma dat vooral goed was in reeds bekende mensen nog bekender maken?

De waanmachine van ‘De wereld draait door’ werd breed gedragen. De omroepbazen verdienden er goed aan, de televisierecensenten waren lovend, de twitteraars reageerden op elke scheet die in de show gelaten werd, waardoor Van Nieuwkerk en zijn redactie gingen geloven dat ze elke dag in het epicentrum van de wereld iets groots aan het doen waren. En het publiek vrat het allemaal op. Zo worden types als Van Nieuwkerk machtig: we géven hun die macht, omdat we geobsedeerd zijn door beroemdheid. Zo geobsedeerd dat niemand durft te zeggen: ‘Stel je niet zo aan, ga even afkoelen. En als je zo blijft brullen, hoeft het voor mij niet meer.’