Heleen Debruyne: ‘Om types als Dennis Black Magic te verheerlijken, moet je zelf al een behoorlijk zielig mannetje zijn’

Wat ik vind van ‘Zillion’, wilde een medewerker van een radioprogramma weten, en dan vooral van hoe de regisseur grensoverschrijdend gedrag in beeld brengt? Want op dat vlak zijn de hoofdpersonages toch bedenkelijk? ‘Geen idee,’ zei ik, ‘ik heb de film niet gezien.’ Of ik er toch niet iets over kon zeggen, op de radio? Het gonst op Twitter van de kritiek: is het niet raar om zo’n film uit te brengen in deze MeToo-tijden? Het zou een mooi onderwerp zijn.

Om over films te praten die ik niet gezien heb, ben ik net niet wanhopig genoeg. Ze vinden bij de radio vast een andere feminist bereid. Wel werd ik voor het eerst nieuwsgierig naar ‘Zillion’. In de late jaren 90 had ik nog twee vlechten, van dancings krijg ik paniekaanvallen en xtc was nooit mijn drug, maar grensoverschrijdend gedrag weet me immer te boeien.

Wij dus naar de bioscoop. ‘Dennis Black Magic, né Burkas, is een porno­producent die minderjarige meisjes heeft verkracht en nog bij zijn moeder woont,’ leg ik mijn Nederlandse lief uit. ‘En Frank Verstraeten is een belastingontduiker met een Napoleoncomplex die zijn eigen dancing is begonnen. Een hotspot in het internationale uitgaansleven, waar ze mannen met een kleurtje steevast buitenwipten.’ Hij knikt. Na een paar jaar in België kan weinig hem nog verbazen. ‘En waarom gaan we kijken?’ ‘Weldenkende mensen vinden dat de filmversies van Verstraeten en Burkas te sympathiek zijn, dat hun misdaden worden weggepoetst, dat dit geen tijden meer zijn om een film te maken die toxische macho’s verheerlijkt.’

Drie uur, veel flauwe grappen en een paar nodeloze plotwendingen later kijken mijn lief en ik naar elkaar. ‘Tja,’ zegt hij. ‘Beetje oppervlakkige film. Maar wat is nu eigenlijk het probleem?’ Ik snap wat hij bedoelt: de filmversies van Verstraeten en Burkas zijn niet bepaald sympathiek, zelfs niet als antihelden. Het zijn zielige mannetjes, ze willen zo graag iemand worden dat ze blind zijn voor wat ze onderweg aanrichten. Om deze types te verheerlijken, moet je zelf al een behoorlijk zielig mannetje zijn. ‘Ja maar,’ probeer ik nog even weldenkend te wezen, ‘waarom zou ik hiernaar willen kijken? Waarom moet het verhaal van deze nare losers verteld worden?’ ‘Omdat het vermakelijk is,’ zegt hij droog, ‘en dus geld opbrengt.’

Misschien leggen de criticasters van ‘Zillion’ de morele lat voor een commerciële film te hoog. Het is niet per se de plicht van de regisseur om brallerige mannelijkheid en grensoverschrijdend gedrag te bevragen. Het is wel mijn recht om ‘Zillion’ hopeloos voorspelbaar en ondanks de beats en flitsend foute outfits tamelijk saai te vinden.

De rest van de nokvolle cinemazaal verveelde zich niet. Opgezweept door de ninetiesbeats at het publiek uit de hand van de regisseur, bij elke grove seksuele toespeling van Dennis Black Magic werd er gelachen. Zelfs mijn lief betrapte ik af en toe op een grijns. In de echte wereld, ver van de opiniestukken van de weldenkenden, met een lekker bakje popcorn erbij, lijken de tijden niet wezenlijk anders dan vóór MeToo.