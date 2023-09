Heleen Debruyne over Burning Man: ‘Misschien een ideetje voor festivalorganisatoren: ontbering, voortaan bij de prijs inbegrepen’

Uitzinnig geklede festivalgangers waden door een grijsbruine drab. Tussen glimmende campers, opklapbare zonnepanelen en ergonomisch kampeergerei gaan ze op zoek naar beats, drugs of meditatiesessies. Want ook deze editie van Burning Man moet en zal legendarisch zijn. Ook al hebben de organisatoren van het exclusieve festival - pardon, van de ‘tijdelijke gemeenschap’ - de feestgangers opgeroepen om spaarzaam te zijn met water, voedsel en brandstof. Ook al is niet duidelijk wanneer ze de onherbergzame, afgelegen festivalplek in de woestijn van Black Rock, Nevada weer kunnen verlaten.

‘Zo ziet het er dus uit wanneer rijke mensen op de vlucht slaan,’ zegt mijn lief, altijd in voor een vrolijke observatie. ‘Zien festivalcampings er niet altijd een beetje zo uit?’ antwoord ik.

Burning Man doet graag alsof het een uniek gegeven is, helemaal anders dan andere festivals. Ooit is het begonnen als een ‘tijdelijke, alternatieve, experimentele samenleving’. Deelnemers moeten zelfvoorzienend zijn, het liefst nog rijkelijk drugs, eten of kunst delen met hun mede-Burners. De goedkoopste kaartjes kosten ondertussen meer dan 500 euro.

Ondanks dat alternatieve vernislaagje lijkt dat hele Burning Man me weinig te verschillen van zowat alle andere festivals waar je ’s zomers mee om de oren wordt geslagen. Ik zie vooral welgestelde, goed functionerende leden van de samenleving die minstens een halfjaar op voorhand een paar dagen vertier inplannen. En dan moet en zal er genoten worden. Driftig worden er pins op Google Maps gedeeld om toch zeker tegen de juiste vrienden of kennissen te kunnen leuteren. Bepaalde optredens moeten absoluut worden bijgewoond. Klokslag twaalf is het tijd voor het al lang op voorhand bij de lokale dealer gereserveerde pilletje. Even de geest verruimen, en maandag weer aan het werk, moe maar voldaan.

Agendahedonisme noemt de Nederlandse journalist Tom Grosfeld dat fenomeen. Of we nu naar de binnenspeeltuin gaan of naar een festival: hij merkt dat we onze vrije tijd steeds beter plannen. Gewoon hangen is zeldzaam geworden. Gewoon hangen levert ook weinig tastbaars op, terwijl de agendahedonist nu net zo graag wil dat haar of zijn vrije tijd rendeert. Het onderhouden van handige sociale contacten, een surfbrevet, spirituele groei, nuttige kennis, een streepje van de bucketlist of een levensveranderend inzicht, voor minder komt de agendahedonist de deur niet meer uit. Of hoe we onszelf onbewust gaan optimaliseren om mee te draaien in het systeem. Ook in het weekend. En ook wanneer je de alternatieve toer opgaat, naar Burning Man trekt of zelf een zweethut bouwt.

Maar soms zit het weer tegen, zoals in de doorgaans bloedhete Black Rock Desert. En dan loopt alles anders. Je zou denken dat de agendahedonist daar slecht tegen kan. Maar getuigenissen van gestrande, modderige Belgen in Nevada zijn unaniem lyrisch. ‘Uniek, een waanzinnig coole ervaring!’ Ja, dan voel je echt eens dat je lééft, als je natte voeten hebt en het eten bijna op is, en je maandag onmogelijk aan het werk kunt omdat de wegen onbegaanbaar zijn. Misschien een ideetje voor festivalorganisatoren: ontbering, voortaan bij de prijs inbegrepen.