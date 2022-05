Heleen Debruyne over schaamlipcorrecties: ‘Mijn kut beantwoordde niet meer aan het schoonheidsideaal en daar moest ik maar mee leven, vond ik’

Over mijn binnenste schaamlippen dacht ik nooit na. Tot het goed mis ging. Tijdens de bevalling scheurde het weefsel. De scheur werd niet helemaal goed genaaid, met veel ongemakken tot gevolg. De rechterschaamlip moest weer opengesneden om dan uiteindelijk correct dichtgenaaid te worden. Een lijdensweg die ik pijnlijker en angstaanjagender vond dan de geboorte. Waarom iemand uit vrije wil zou laten snijden in een gebied vol zenuwuiteinden, kan ik me dus nauwelijks voorstellen.

Toch zitten schaamlipcorrecties in de lift – steeds meer vrouwen vinden hun binnenste schaamlippen te lang, te flapperig, te gekarteld, te bultig. In plaats van te leren zich daar niet voor te schamen, laten ze zich door een plastische chirurg snijden. Belgische artsen krijgen steeds meer jonge vrouwen over de vloer, hun lichamen tot aan de grens van de maakbaarheid gesculpteerd, gefortuneerd genoeg nu ook iets te doen aan die slepende onzekerheid over hun vulva. Veel van die vrouwen geven ‘fysieke klachten’ aan als reden om geopereerd te worden, maar dat is meestal een rookgordijn: dat grote schaamlippen voor ongemak zorgen, is uiterst zeldzaam. Hun vulva’s functioneren perfect, ze vinden ze gewoon lelijk.

Feminist en auteur Milou Deelen is tenminste eerlijk over haar ingreep: zij vond haar lippen niet mooi, ze schaamde zich, ze ging orale seks uit de weg – terwijl geen van haar bedpartners ooit een nare opmerkingen maakte en ze geen fysieke hinder ondervond. Het dwingende westerse schoonheidsideaal geeft ze als reden voor haar schaamte en verdriet. Deelen noemt haar keuze voor deze operatie zelfs feministisch. Een autonome beslissing over haar eigen lichaam.

Die vergissing hoor ik hedendaagse feministen wel vaker begaan. Elke keuze die hun lijf aangaat, vinden ze feministisch. Botox, fillers, pornoposes. Feminisme is nu vaak: lekker zelf weten. Het zou gemeen zijn om iemand af te kraken of zelfs maar te bekritiseren die uit onzekerheid of gewoon uit ijdelheid aan haar uiterlijk sleutelt. Lekker zelf weten, inderdaad. Maar ik vind het gek om keuzes die een bepaald schoonheidsideaal en een miljardenindustrie in stand houden per se feministisch te willen noemen. Lekker zelf weten, dat zeggen de Kardashians ook.

Zelf zat ik in een andere kramp. Een jaar lang heb ik niets willen doen aan mijn vermangelde schaamlip. Dit was mijn nieuwe lichaam, vond ik. Het draagt onvermijdelijk sporen van de geboorte. Mijn kut beantwoordt niet meer aan het schoonheidsideaal en daar moet ik maar mee leven. Dat ik tijdens wandelen, fietsen en sporten aantoonbaar last had en dat mijn gynaecoloog aangaf dat het daar beneden, los van het esthetische, echt niet klopt, nam ik er koppig bij.

Eigenlijk deed ik net hetzelfde als Milou Deelen: ik probeerde ook krampachtig aan een genitaal ideaal te beantwoorden (natuurlijk is beter!) en vergat daarbij te kijken naar hoe mijn vulva functioneerde (niet zoals het hoorde). Uiteindelijk volgde ik de raad mijn gynaecoloog toch op. Hoe veel fijner ik me daarna voelde, zag ik niet aankomen. Hoe gênant en lastig ik het hele proces vond, ook niet. Ik bleek toch niet zo bevrijd van genitale schaamte als ik graag geloofde.