Heleen Debruyne: ‘Pers, volgende keer gewoon schrijven: ‘Freya Van den Bossche met nieuw lief’’

‘Kijk! Freya Van den Bossche op een rode loper. Hand in hand met haar lief. Maar wacht...’ De Vlaamse media houden de adem in. ‘Haar partner is een… vrouw!’

Viel die Van den Bossche niet op mannen? Daar moeten we over schrijven, denkt de pers. Hoe kán zoiets? Experts worden gebeld. Het komt voor, zeggen ze, dat seksuele oriëntatie op latere leeftijd nog wijzigt, het kàn.

Ik ben niet bijzonder geïnteresseerd in het privéleven van Freya Van den Bossche – als er niet zoveel poeha werd gemaakt, had ik die foto gezien en gedacht: ze heeft een nieuw lief. Kijk, ze zijn goed in het uitkiezen van flatterende pakken. Wat mij verbaast is niet het geslacht van het lief van Van den Bossche, maar de hijgerigheid van de pers. De verwarring die het tafereel overduidelijk oproept. Een politica die zich graag uitdoste in weinig verhullende jurken, die kinderen heeft met mannelijke exen en die nu de hand van een vrouw vasthoudt? Die nu, goh, stel je voor, allerlei sexy dingen doet met die vrouw?

Homoseksualiteit, heeft de pers een hele tijd geleden beslist, is normaal. Een aanvaardbare variant op de thema’s liefde en seks. Dat is helder. Maar iemand die eerst het éne is en dan het ándere wordt? Verwarrend. Er zijn geen zekerheden meer. Zou het besmettelijk zijn? Zou eender wie nu plots op ‘latere leeftijd’ van seksualiteit kunnen veranderen? Ontwrichtende gedachten.

Niemand ter redactie dacht schouderophalend: o ja, ze zal altijd wel biseksueel geweest zijn, toevallig is er nu pas een vrouwelijk lief om mee naar buiten te komen. Of: verliefd op een vrouw. Tja, zo gaat het soms in het leven, weinig nieuwswaardig.

Wanneer iemand lang een partner van het andere geslacht had en nu plots één van hetzelfde geslacht, denken we liever dat die persoon ‘eindelijk uit de kast is durven te komen’. Van het hokje hetero naar het hokje homo. Terwijl er een heel leven tussen die hokjes hangt. Ik ben weleens op vrouwen gevallen. Nu ben ik verliefd op een man, ik kies ervoor om een bestaan met hem op te bouwen. Dat maakt me nog geen hetero, of een lesbienne die nu terug in de kast is gekropen.

Er is een lange traditie van ongemak met biseksualiteit en seksuele fluïditeit. Die mensen zijn gewoon gulzig, is het cliché. Ze kunnen niet kiezen. Het is een fase. De vooroordelen komen opvallend genoeg niet alleen van benepen hetero’s, maar ook uit de queer gemeenschap. Die biseksuelen durven niet uit de kast te komen. Ze nemen de makkelijke weg en kiezen voor de maatschappelijk meer aanvaarde seksuele oriëntatie. Komen de toerist uithangen op queer feestjes. Zodra ze een kind willen, worden ze weer hetero.

Niet gek dus dat veel biseksuelen hun seksualiteit verzwijgen op het werk. Ze weten zich minder geaccepteerd dan homoseksuelen. En de berichten rond het nieuwe lief van Van den Bossche helpen niet om seksuele fluïditeit uit het rariteitenkabinet te halen. Volgende keer beter, pers. Gewoon schrijven: ‘Van den Bossche met nieuw lief.’