Heleen Debruyne: ‘Porno is gevaarlijk volgens Paus Franciscus. Voor het eerst ben ik het eens met het opperhoofd van die nare, misogyne religie’

Als er ooit een geschikte gelegenheid is voor de belegen uitdrukking ‘Ik verslik me in mijn koffie’, dan nu wel. Ik blader door de krant, kop koffie erbij. Paus Franciscus, lees ik, waarschuwt voor de negatieve gevolgen van porno. En ik verslik me dus in mijn koffie. Dat is schrikken: voor het eerst in mijn radicaal ontkerkelijkte leven ben ik het eens met de paus, opperhoofd van die nare, misogyne, corrupte religie die al eeuwenlang misbruik in de doofpot stopt maar gelovigen wel nodeloze schuldgevoelens aanpraat over alle prettige dingen die lijven zoal kunnen. ‘De paus heeft gelijk!’ Roep ik. ‘Porno is gevaarlijk!’

Nog niet zo heel lang geleden vond ik mensen die roepen dat porno gevaarlijk is bekrompen moraalridders. Conservatieven, doorgedraaide feministen van de tweede golf, religieuze gekken, preutse droogstoppels. Waar baseren ze dat paniekerige geschreeuw eigenlijk op? Een paar academici schreven het gortdroge boek ‘What Do We Know About the Effects of Pornography After Fifty Years of Academic Research?’. Behoorlijk weinig, zo blijkt. Voor elk onderzoek dat beweert dat naar porno kijken leidt tot vrouwonvriendelijke daden, is er een ander dat die bevindingen weer tegenspreekt. Om de eventuele kwalijke effecten van porno echt goed in kaart te brengen, zou je verschillende groepen pasgeborenen decennialang moeten volgen. De ene groep mag helemaal nooit naar porno kijken. Een andere groep krijgt mainstreamporno voorgeschoteld, weer een andere groep mag alleen ethisch geproduceerde porno met een keur aan diverse, realistische lichamen zien, een derde groep duikt verplicht in de BDSM, enzovoorts. Praktisch onhaalbaar, moreel bedenkelijk.

Dus gaf ik porno het voordeel van de twijfel. Jongeren wéten heus wel dat het allemaal niet echt is. Bovendien, vertelde ik aan wie het maar wilde horen, er is porno en porno. De feministische porno van Jennifer Lyon Bell op één hoop gooien met een doorsnee Pornhub-clipje is als de ‘American Pie’-films vergelijken met het werk van cultregisseur Chantal Akerman. ‘Jongeren moeten gewoon naar bétere porno kijken,’ zei ik, ‘dan is er niets aan de hand.’

Dat was behoorlijk naïef van me. Ik heb nog nooit een tiener ontmoet die rukt op dure ethisch geproduceerde feministische porno: de naardere filmpjes vol ondergespoten neptieten zijn makkelijker te vinden, én gratis. En toen las ik het werk van filosoof Amia Srinivasan, bepaald geen bekrompen moraalridder. Er is geen ontsnappen aan het kwalijker soort internetporno, vreest zij. Die industrie heeft zichzelf omnipresent gemaakt. En hoe onmeetbaar het precieze effect ook moge wezen: het is raar om te denken dat die beelden geen indruk nalaten op jonge mensen die hun verlangens nog volop aan het vormen zijn. Het is zelfs denkbaar dat die beelden hun verlangens onherroepelijk vormen. Jongeren zeggen het me ook: ze weten inderdaad dat het niet echt is, maar het doet wel iets met ze, ze moeten zich er hoe dan ook mee uiteenzetten.

Paus Franciscus noemt porno des duivels. Daar raakt de kerkvader me weer kwijt. Mainstreamporno is niet des duivels, het is des ongebreideld kapitalismes. En dat draait vaak nogal duister uit.