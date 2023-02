Herman Brusselmans: ‘Als Evi Hanssen niet was gestopt met drinken, lag ze nu in de goot en verkocht ze haar lichaam voor 25 euro aan geile vieze mannen’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite. Deze week: ‘Elke week drie tieners stomdronken op spoed’.

Er verschijnen steeds meer studies, rapporten en statistieken over de gevaren van alcohol. Daaruit blijkt dat slechts één glas bier per dag al ongezond is, laat staan drie glazen wijn, een halve fles Elixir d’Anvers of een liter whisky. De alcohol werkt in op je hormoonhuishouding, je bloedbanen, je prostaat, de geur van je kut en de spijkers in je kop. Wil dat zeggen dat alcohol verboden moet worden?

Mij kan het geen fluit schelen, want ik drink al dertig jaar geen alcohol meer. Maar ik pleit ervoor dat er geen alcoholverbod komt. Wat men wel kan invoeren, is dat de drinker, net als de roker, z’n alcohol alleen buiten mag degusteren. Wie herinnert zich niet, in het begin van het rookverbod, dat tientallen mensen zich voor het café verenigden om te paffen, te babbelen, elkaar te versieren en achter de dichtstbijzijnde struik te schijten? Tegenwoordig zie je maar een paar pipo’s op de stoep van een café staan, en dat komt omdat inmiddels nagenoeg iedereen gestopt is met roken. Je vraagt je af waarom. Roken is lekker, goedkoop, aangenaam, prettig, niet storend voor anderen, en de vraag is of het wel zo ongezond is als een paar longartsen, vaak enorm pruimige eikels, beweren. Oké, ik ben zelf ook van zins om met het roken te kappen, maar dan omdat ik een baby op komst heb, en van mij zou dat gozertje gerust in z’n wieg passief mogen meeroken, maar van m’n vriendin niet. En zoals we weten: de vriendinnen krijgen altijd de bovenhand. Hoe dan ook wordt het de roker te allen kante zo moeilijk gemaakt dat het roken over twintig jaar uit de wereld zal zijn. Zal dat ook met de drank gebeuren? Dus eerst alleen nog buiten drinken toestaan, dan op sommige terrassen verbieden om te drinken, vervolgens campagnes op tv uitzenden waarin wordt gewaarschuwd voor de nadelen van drank, daarna Bekende Vlamingen in pagina’s lange interviews laten beweren dat het stoppen met zuipen hun leven heeft gered?

Onder hen heb je Evi Hanssen, die een expert is geworden qua stoppen met drinken. Als ze dat niet had gedaan, zo vermeldt ze, had ze waarschijnlijk in de goot gelegen, waar ze alleen even uit zou opstaan om voor 25 euro haar lichaam te verkopen aan geile vieze mannen. En zo zijn er wel meer sterren en vedetten uit de Vlaamse showbizz die ermee opscheppen dat ze geen druppel meer tot zich nemen. Dat is hun meestal aan te zien. Vroeger, toen ze laveloos over de straten wankelden, waren ze toffe gasten en geinige wijven, maar nu ze droog staan, zijn ze dezelfde pruimige eikels als de leverspecialisten die telkens weer worden opgevoerd om te beweren dat drinken rampzalig is.

De kwestie is dat dronken mensen niet zelden gezelschap zijn dat te verkiezen is boven dat van de non-alcoholici. Ze zijn grappiger en gevatter, en het enige wat je moet doen als ze weer ’ns een schitterende mop staan te vertellen, is genoeg afstand houden, zodat je bijtijds opzij kunt springen als het braaksel uit hun bakkes spuit. Natuurlijk is het zo dat niet alle zuiplappen onze bewondering verdienen. Dan gaat het niet alleen over dat spuitende braaksel, maar ook over hun neiging om agressief te zijn, vrouwen lastig te vallen en zichzelf te overschatten – ‘Ik kan een koprol maken zonder de grond te raken’, dat proberen en hun nek breken. Er zijn simpelweg mensen die verstand hebben van drinken, en mensen die er totaal niet voor geschikt zijn. Hoe kun je uitmaken of je wel of niet geschikt bent? Door het op jonge leeftijd uit te testen. Veronderstel dat je 14 jaar oud bent. Dan kun je gerust beginnen met een gin-tonic of twee. Heb je daar geen last van, dan kun je de dag erna drie gin-tonics drinken, en vooraf een pils of vijf. Allicht zul je de dag erna een kleine kater hebben, inclusief een droge mond en enige hoofdpijn, maar dat hoeft niet te beletten dat je thans driekwart van een fles porto, vijftien pinten en een fles whisky uitprobeert. Indien je, na inname daarvan, op je poten kunt blijven staan, dan heb je verstand van drinken, heb je er talent voor en hoef je niet bang te zijn dat je ooit aan de drank ten onder zult gaan. Maar als je naar de spoedafdeling van het ziekenhuis moet worden gebracht, dan kun je beter ophouden met drinken, want het is ongeschikt voor zo’n slapjanus als jij. En elk weekend zijn er drie van zulke slapjanussen die op de spoed belanden. Dat ze de rest van hun leven plat water hijsen.