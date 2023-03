Op vakantie gaan met een Bekende ­Vlaming is erg populair. In plaats van in je eentje, met je verloofde of met het hele gezin ergens te vertoeven, doe je dat in het gezelschap van een Grote Naam in de Vlaamse showbizz, wat je extra poen kost. Als je zonder BV naar het Kaapverdische Boa Vista trekt en daar een week verblijft, kost dat je 500 euro per dag. Als je dat met charmezanger Christoff doet, kost het je 1.590 euro per persoon per dag, zodat de zangvogel per etmaal, als er vijftig fans met hem zijn meegereisd, 54.500 euro in z’n binnenzak steekt. Het is wel zo dat Christoff niet op z’n lamme kloten gaat liggen. Integendeel, elke avond treedt hij op in het Riu Karamboa-hotel en brengt hij z’n bekendste hits, zoals ‘Ik scheet achter een struik’, ‘Geef mijn condoom terug’, en ‘Een flamoes is niet van de poes’.

Als je naar ­Kreta wilt, kun je dat doen samen met Evy Gruyaert, met wie je resideert in een luxueus hotel aan de noordkust van het Griekse eiland. Evy zal je vergasten op een yogacursus en leert je vele oefeningen, zoals de levitatie, waarbij je op je rug gaat liggen met je benen achter je oren, en dan ram je met veel kracht de middenvinger van je rechterhand tot aan de knokkel in je anus, zodat je van de weeromstuit zo goed als automatisch een halve meter de lucht in wipt. Evy heeft die oefening zo vaak voorgedaan dat de diameter van haar anus verdubbeld is, maar daar staat tegenover dat ze op z’n minst 995 euro maal dertig fans is à peu près 30.000 euro per dag verdient.

Dan is er de cruise waarop acteurs uit ‘Thuis’ het ruime sop kiezen. Toegegeven, het zijn niet de bekendste, zoals ­Nawfel Bardad-Daidj, Lynn Van den Broeck, Daphne Paelinck, Wannes Lacroix en dergelijke amateurs. Waar zijn Simonneke, Frank en die dikke met haar enorme pukkel op de zijkant van haar gezicht? Die vinden 7.500 euro per dag ongetwijfeld te weinig geld. Hoe dan ook spelen de acteurs die er wel bij zijn, ’s avonds op de boot enige scènes uit ‘Thuis’ na, zoals de ene die de andere vermoordt maar een derde is de echte dader, die zich verschuilt in een afgelegen kombuis, terwijl de vierde en de vijfde aan bakboord incest plegen.

Al die reizen spelen zich af in warme oorden, maar als je de kou verkiest, kun je naar het Hoge Noorden met Annemie Struyf, die je de spectaculairste fjorden, de meest fantastische ijsberen en de magnifieke natuur van pakweg Noorwegen laat zien. Verbazingwekkend is dat uitgerekend Annemie Struyf van alle BV’s het meest verdient: circa 90.000 euro per dag. Maar ook zij geeft er iets voor terug: naast haar werk als gids geeft ze ’s avonds lezingen over diverse onderwerpen, zoals het feminisme in de perma­frost, wat te doen als je clitoris bevroren is, en hoe je kunt overleven in een weidse sneeuwvlakte (de hulpdiensten opbellen).

Het is niet verwonderlijk dat ook ik ben benaderd om samen met een aantal fans ergens naartoe te gaan en een kleine 40.000 euro per dag te beuren. De organisator, een reisbureau uit Gent, vroeg mij wat m’n eigen favoriete bestemming is. Ik zei: ‘Restaurant d’Ouwe Hoeve in Sint-­Mar­tens-­Latem.’ ‘Dat is wel heel dichtbij,’ zei de man, ‘kan het niet wat verder? Ibiza, Marrakech, Griekenland, Bloemfontein, Sofia, Boedapest?’ ‘Nee,’ zei ik, ‘ofwel ­d’Ouwe Hoeve in Sint-­Mar­tens-­Latem ofwel niks.’ ‘Oké dan,’ zei de reisagent, ‘veronderstel dat je met je fans daarnaartoe trekt, wat kun je ze dan bieden?’ ‘Van alles,’ zei ik. ‘Niet alleen heb ik net een goochelcursus achter de rug en kan ik minstens een halfuur aan een stuk speelkaarten uit m’n neus halen, een fles wijn doen verdwijnen en ongemerkt m’n sokken van plaats laten wisselen, tevens zal ik voorlezen uit eigen werk, met name uit m’n op stapel staande nieuwe roman ‘Een poes likt haar eigen flamoes’, vaagweg gebaseerd op een song van Christoff. En als m’n gage met 10.000 euro per dag wordt verhoogd, zal ik m’n vriendin Lena en m’n kersverse zoon Roman meebrengen, en Lena zal neuriën om de krijsende Roman weer stil te krijgen. Ik verzeker je, Lena kan ongelofelijk goed neuriën en Roman kan ongelofelijk goed krijsen.’ ‘Ik zal erover nadenken,’ zei de pipo, en daarom is het nog niet zeker of de reis naar Sint-­Martens-­Latem met m’n fans zal doorgaan. Als die afgeblazen wordt, zullen Lena en ik dat jammer vinden, en Roman zal zich er allicht geen reet van aantrekken.