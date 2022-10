Herman Brusselmans heeft een huis gekocht: ‘De makelaar wist niet waarom er vocht van de muren droop, en evenmin waarom er 760.000 euro voor het huis werd gevraagd’

M’n partner Lena v. H. en ik wonen in een loft in het historische centrum van Gent. Die bestaat uit een woonkamer, een keuken, een dressing, een kantoortje, een badkamer, een slaapkamer, een cv-hok, een waskot en een klein balkon. We wonen er graag, en ik leef er al tweeëntwintig jaar en m’n partner vier en een half jaar. Niets wees erop dat we in deze loft ooit onze schup zouden afkuisen. Maar toen werd m’n partner zwanger.

M’n tienduizenden fans zullen zich afvragen: ‘Hoe kan dat in godsnaam?’ Nou, gedurende een zekere nacht had ik een bepaalde erectie en ik besloot om die in de doos van m’n partner te douwen, zonder ’m op tijd eruit te halen. En voilà, het wonder der natuur voltrok zich, in die zin dat een zaadje een eitje was tegengekomen, en m’n partner werd een paar maanden later gediagnosticeerd als zijnde compleet in verwachting van een baby. Die groeide en groeide in haar buik, zoals dat immers gaat, en de testen waren gaandeweg steeds positiever. Met andere woorden, de kans dat we binnenkort een gezond kind de wereld in zenden, is behoorlijk groot.

We waren redelijk blij en maakten plannen voor de niet zo veraf liggende toekomst. Zo zochten we, toen het geslacht van de foetus bekend werd, meteen een naam voor het jongetje, en dat werd Roman. We kochten een soort kleerkast voor hem, en allerlei kledingstukken, die in de kringwinkel zeer goedkoop zijn. Een baby hoeft geen dure dingen te dragen, die kent toch het verschil niet tussen een dure hansop en een goedkope, in 2003 door één of andere oma gebreide trui. We kochten ook voor 100 euro een wieg van een koppel met drie kinderen in Wondelgem, en het is het soort wieg waarvoor je in de chique winkels minstens 400 euro nedertelt.

Toen kwam het probleem van de huisvesting ter sprake. Zoals gezegd is er in de loft maar één slaapkamer, en in het kantoortje is er geen ruimte genoeg om er een tastbare kinderkamer uit te puren. Kortom, verhuizen. Naar een huis of een appartement met minstens twee slaapkamers. De sites van makelaars werden uitgevlooid, en een poos geleden zagen we een huis aangeprezen met zomaar eventjes víér slaapkamers in de Johan Daisnestraat, die niet in het centrum ligt, maar er alleszins niet ver vandaan.

De makelaar bezocht met ons de woning. Eerst betraden we de hal. Wat me meteen opviel, was dat er drie muizen wegvluchtten naar de woonkamer. Ik vroeg: ‘Zijn dat achtergebleven tamme muizen van de vorige bewoner, of zijn het wilde muizen, die weleens in de wieg van onze baby zouden kunnen klimmen om hem in de neus te bijten?’ De makelaar zei dat hij het niet wist, en evenmin wist hij waarom er vocht van de muren droop, waarom er een gat in de vloer zat, waarom je de buren kon horen ruziemaken, en waarom desondanks 760.000 euro voor het huis werd gevraagd. In plaats van de makelaar een dreun tegen z’n bakkes te geven zei ik, mede in naam van m’n partner: ‘Ik denk niet dat we dit huis zullen kopen.’

De volgende poging deden we in een ruim appartement in de Frans Sierensstraat. Het was gesitueerd op de negende verdieping en het zag er bijlange niet mis uit. De kwestie is echter dat ik, als ik me ergens op grote hoogte bevind, de aanvechting krijg om naar beneden te springen. Het is een afwijking, en nog geen enkele therapeut heeft mij ervan kunnen afhelpen. Dan maar een derde poging. Ik ga niet zeggen in welke straat die woning zich bevindt, want we hebben ze gekocht, en ik wil voor de rest van m’n leven graag compleet anoniem wonen. Wat is het een prachtig huis! Dicht bij het centrum! En helemaal niet duur of zo! Het is eerlijk gezegd ook niet goedkoop, maar ja, de huizen worden hoe dan ook altijd maar duurder, en je kunt beter meteen je slag slaan in plaats van te lang te wachten. Het huis heeft blauweregen aan de gevel, een tuin en een terras, er zijn vijf kamers, twee toiletten, een zolder waar m’n drumstel kan staan, en ik heb bij de bezichtiging ervan geen enkele tamme of wilde muis kunnen ontwaren. Ik hoop dat ik en m’n partner Lena v. H., onze baby Roman en onze hond Aquì binnen de muren van het nieuwe huis vele weldadige jaren zullen beleven.