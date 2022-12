Herman Brusselmans: ‘Het aantal rokers in België stijgt, onze eigen prinses Elisabeth rookt minstens tien sigaretten per dag’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Het aantal rokers in België stijgt. En het zijn – zoals vaak verkeerdelijk wordt aangenomen – niet alleen losers, werklozen, sukkels, ordinaire achterbuurtfiguren, putjesscheppers, ongeletterden en mensen met maar zes tanden in hun bek die roken. Ook in de hogere klassen wordt gepaft, door intellectuelen, CEO’s, kunstenaars, bassisten, voetballers, journalisten, hoofdredacteurs, tv-sterren, uitgevers, fabrikanten en prinsessen. Onze eigen prinses Elisabeth rookt minstens tien sigaretten per dag.

M’n tienduizenden fans zullen zich afvragen: ‘Hoe weet u dat, meneer Brusselmans, van onze prinses die rookt?’ Ik weet dat uit goede bron, met name van Richard, die op het paleis werkt als loodgieter. Hij is bijkans vierentwintig uur per dag bezig, want de wc’s in het paleis zijn zo goed als continu verstopt, vooral door de enorme bolussen die koningin Mathilde minstens zes keer per dag schijt. Dat komt omdat ze te weinig vezels eet, te veel ongebakken uien naar binnen speelt en twee flessen sherry per dag in haar keelgat klokt. Maar goed, Richard doet alsof hij een vlieg op de muur is, en ondertussen heeft hij goed in de gaten wat er met het paleis en z’n bewoners aan de hand is.

Zo ziet hij prinses Elisabeth geregeld een sigaretje opsteken, een Lucky Strike. Dit is tegen de zin van haar vader, koning Filip, die erg anti roken is. Ooit heeft hij één keer een sigaar opgestoken, één trekje ervan genomen, dat diep geïnhaleerd tot in de toppen van z’n tenen, en vervolgens de hele ridderzaal van kasteel Belvédère ondergekotst. Naar het schijnt brabbelde hij na de laatste uit z’n lijf ontsnapte slierten slijm tegen koningin Fabiola: ‘Ik eet nog liever m’n eigen kloten op dan dat ik ooit nog rook.’

De kwestie is echter dat tabak en nicotine nog steeds grote sier voeren. Oké, vele rokers stoppen, maar dat is altijd tegen hun zin, en meestal omdat hun partner zegt: ‘Als je nu niet ophoudt met dat vieze roken, dan vraag ik de scheiding aan. En bovendien is dat roken heel slecht voor onze baby.’ Overigens is roken niet slecht voor een baby. Toen ik in m’n wieg lag, werd er rondom mij op korte afstand gerookt door vijf mensen: m’n vader, m’n grootvader Frans, m’n grootvader Jef, m’n grootmoeder Martha, en onze hoeveknecht Jef Van Dokkes, die meer dan eens geheel bezopen over de wieg kwam hangen, in m’n wang kneep, en zei, met een gerolde sigaret in z’n mondhoek: ‘Kiele kiele kiele.’ En kijk naar mij: ondanks al die rook in mijn eerste jaren ben ik een gezonde kerel, die trouwens zelf ook rookt als een Turkse pijpverkoper.

Ik ben ermee begonnen toen ik 9 was. Na m’n eerste sigaret dacht ik: waar blijft de tweede? Na die tweede volgde schier onmiddellijk de derde, en zo ging het door tot op de dag van vandaag, waarbij ik veronderstel dat ik tot heden circa een half miljoen sigaretten in m’n longen heb gezogen. Men redeneert niet zelden: ‘Op die manier ga je weleens kanker krijgen.’ Het is echter zo dat een dokter laatst tegen me zei: ‘Roken is inderdaad niet het beste wat je kunt doen, maar als je voor de rest gezond leeft, kun je er heel oud mee worden.’ En gezond leven, dat doe ik. Ik eet maar vier keer in de week friet met mayonaise en een frikandel, ik weet het gebruik van koffie te beperken tot dertien kopjes per dag, en ik doe niet aan sport.

Als er iets ongezond is, dan is het wel sporten. Hoeveel pipo’s zijn er niet die, ondanks al hun sportieve gedoe, overlijden aan hartaanvallen, herseninfarcten, of pakweg een gebroken nek. Ze hadden beter een sigaretje gerookt in plaats van te slingeren aan de brug met ongelijke leggers, te padellen, te fietsen als een gek, of een marathon te lopen. Tjonge, die marathonlopers zien eruit alsof zo meteen hun geraamte uit hun vel kan vallen. Ondertussen willen vele clubs, waaronder Kom op tegen Kanker, ziekenfondsen, artsenfederaties en zelfs de regering, roken een halt toeroepen. Eén van de door hun voorgestelde maatregelen is de prijs van een simpel pakje sigaretten opvoeren tot 60 euro. Wie zal daardoor getroffen worden? Niet prinses Elisabeth, Marc Coucke, Fernand Huts, Gert Verhulst of ik. De slachtoffers zullen de onbemiddelden zijn, van wie de meesten nog louter troost vinden in het opsteken van een saffie. De sigaret verbieden is hetzelfde als het plezier van de gewone man en vrouw verbieden. Kortom, een schande.