Herman Brusselmans: ‘Ik ben bang voor blote wijven, ik voel zelfs een vage angst als m’n vriendin Lena naakt door het huis loopt’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Beeld rv

Altijd dat gezeik over het weer. Er bestaan toch ergere dingen? Bijvoorbeeld een cactus achteraan in je keelgat, je tante Sonja die verongelukt is met haar roeiboot, en een droom waarin Christoff De Bolle live de openingsdans van je huwelijk zingt, en hij kweelt: ‘Binnenkort gaan jullie scheiden / Dat is het beste voor jullie beiden / Ga maar meteen naar een ander op zoek / Jullie huwelijk is een slecht geschreven boek’. Die tekst heeft Christoff, in je droom dus, niet zelf verzonnen, welnee, die komt uit de koker van Jeroen Olyslaegers, die er à propos, in je droom dus nog steeds, uitziet als een kruising tussen een gecastreerde hobbit en Koen Crucke tijdens één van z’n zeldzame orgasmes. Trouwens, aan het weer valt niks te veranderen, al probeert men in sommige landen, waar het praktisch nooit regent, water uit de lucht te doen vallen door de wolken kapot te schieten met een blaaspijp. Het is zo dat men in dergelijke landen over weinig gesofisticeerd materiaal, pakweg een kanon, beschikt, en daarom moeten ze daar hun bonen doppen met die blaaspijp, of voor de meer bemiddelden onder hen een katapult met een echte elastiek, en niet gewoon een stukje touw. Ik heb zelf ’ns geprobeerd om middels een katapult met zo’n stukje touw een vogel uit de bomen te knallen, maar dat mislukte grandioos, en die vogel leeft nog altijd, en samen met mevrouw Vogel hebben ze ondertussen vele leuke kindjes Vogel. Als het nog twee weken regent, is dat geen ramp, alleszins niet voor mij. Ik loop graag door de regen, zonder paraplu. Nat worden is één van m’n hobby’s. Andere hobby’s zijn: met twee breipriemen drummen op waspoederdozen, padellen tegen 80-jarigen (en bijna altijd winnen) en een Afrikaan imiteren door met een blaaspijp naar de wolken te schieten. En als ik niet tot m’n volle tevredenheid in de regen loop, dan ben ik thuis. Daar valt ook veel te doen. Met m’n zoontje Roman spelen vind ik fantastisch. Dan schop ik een bal van de keuken naar de eetkamer en roep ik: ‘Pak de bal, Roman, pak de bal!’ Omdat hij nog maar vijf maanden oud is, weigert hij meestal m’n bevel op te volgen. Dus roep ik vervolgens: ‘Laat de bal maar liggen waar hij ligt, Roman!’, en dan lacht hij uitbundig, mede omdat ik er gekke bekken bij trek, alsof ik met m’n ene neusgat een lijn coke aan het snuiven ben, en met m’n andere neusgat aan de pruim van Jacotte Brokken ruik. Minstens vier uur per dag speel ik met Roman als het regent. En zes uur als de zon schijnt, omdat we ons dan gaan vermeien in het Koningin Astridpark. Maar ja, tegenwoordig is er geen zon, althans niet bij ons, terwijl het in andere streken 45 graden is, zoals in Zuid-Spanje, waar de mensen zoveel moeite hebben met de hitte dat ze niet alleen slapen in de diepvrieskast, maar er ook eten, kakken en, als ze lesbisch zijn, elkaar vingeren. Derhalve zou ik niet in Zuid-Spanje willen wonen. Wat ik uiteraard ook doe als ik mezelf binnenshuis bescherm tegen de elementen, is schrijven. Het is tenslotte m’n vak. Ik hoor vele van m’n tienduizenden fans al roepen: ‘Wat schrijft u tegenwoordig, meneer Brusselmans, of mogen we Herman zeggen?’ Ik antwoord hen: ‘Zeg maar ‘meneer Brusselmans’, dat is beleefder, en tegenwoordig schrijf ik aan m’n op stapel staande roman ‘Bang voor blote wijven’.’ Het is een autobiografisch geschrift, want ik ben inderdaad soms bang voor blote wijven. Ik voel zelfs een vage angst als m’n vriendin Lena naakt door het huis loopt, en dan zeg ik tegen haar: ‘Zou je niet beter even je ­deux-pièces aantrekken, lieveling?’ De angst stamt uit m’n jeugd, toen ik op een keer m’n grootmoeder Maria naakt zag, en ik vol vrees dacht dat entiteiten van een andere planeet tot ons waren gekomen, namelijk entiteiten met tetten tot aan hun knieën, en een bos haar tussen hun met blauwe plekken bezaaide benen dat de vergelijking met het kapsel van de toetsenist van Uriah Heep kon doorstaan. En Ken Hensley, zoals hij heette, had héél lang haar. ‘Bang voor blote wijven’ zal nog meer gegevens uit m’n persoonlijke leven evoceren, zoals m’n overtuigde katholieke opvattingen, m’n neiging om fietsen in de Leie te gooien, en m’n gewoonte om met een blaaspijp naar de wolken te schieten en te gillen: ‘Ik ben een Soedanees!’ Voor de rest zal het allicht weder een kutboek worden, van het soort waarin ik al ruim veertig jaar grossier. Doch nu ga ik een uurtje in de regen wandelen en alles vervloeken wat droog is.