Herman Brusselmans: ‘Ik ga voor Olga Leyers, die niet zo dom is als haar zus om voor zo’n slampamper als Rik Verheye te kiezen’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Eerst de coronacrisis, dan de oorlog in Oekraïne, vervolgens de energieprijzen, en hopla, iedereen maakt zich zorgen, is ongelukkig, zit in de put, krabt zich achter de oren, kan z’n huilbuien niet meer tellen, heeft last van diarree, vliegende jeuk en bobbels op het tandvlees, zoekt tevergeefs naar uitwegen, rookt twee pakjes in plaats van één pakje per dag, zoekt met alleman ruzie en loopt naar de psycholoog. Die zegt: ‘Ik voel me ook niet al te lekker.’

We zijn slappe dweilen. Er hoeft maar iets te gebeuren en de paniek slaat toe. Oei oei, ik zal m’n gas en elektriciteit niet meer kunnen betalen! Verhuis dan naar de Balearen, waar het altijd warm is en waar je licht kunt maken met kaarsen. Oei oei, die kerncentrale in Oekraïne gaat ontploffen! Koop dan een gasmasker en verschuil je in een gat onder je kelder. Oei oei, in de winter zal corona misschien terugkomen! Laat je dan voor de vierde keer vaccineren, vraag aan de verpleegster om een vijfde keer, en laat je op een lijst zetten voor een zesde keer. Oei oei, Ella Leyers is een koppel met Rik Verheye, nu zal ik nooit meer achter Ella Leyers aan kunnen gaan! Ga wel achter haar aan, want ten eerste, Ella kijkt niet zo nauw, en ten tweede, Rik heeft een klein pietje en kan haar niet langdurig plezieren, zodat het rap gedaan zal zijn met die twee.

Oei oei, Herman Brusselmans is van plan om te stoppen met romans schrijven! Tja, daar moet je je bij neerleggen, want inderdaad, na ‘Theet 77’, m’n roman die in oktober zal verschijnen, is het finito met het verzinnen van debiele verhaaltjes, het oplepelen van autobiografisch gezeik en het laten omkappen van al te kostbare bomen om nog meer papier te produceren en te vullen op zo’n manier dat niemand er nog wakker van ligt. Plus, ik heb wel wat anders te doen dan romans te fabriceren. Zo ben ik door het Nederlandse ensemble Orkater gevraagd om het libretto van een opera te schrijven, gebaseerd op een kinderboek van een vergeten Franse schrijver. Ik geloof dat hij Jean-Louis Petit heet, maar voor hetzelfde geld is het Jean-Marie Legrand. Wat kan het mij schelen, van belang is dat de op z’n prulletje gebaseerde opera mij genoeg geld zal opleveren om minstens vier maanden m’n energiefacturen te kunnen betalen, benzine te betrekken voor m’n twee Triumph-motoren en m’n vriendin te verrassen met drie prachtige zwangerschapsjurken, want ja, ons eerste kind, een jongetje, is nog steeds op komst. Z’n naam zal Douwes luiden, omdat m’n vriendin immers puur Nederlands is en een goeie ouwe Hollandse naam verkiest voor onze op stapel staande baby.

Doch die opera is niet het enige waaraan ik zal werken. Ik heb ook de opdracht gekregen om een podcast te maken, handelend over om het even welk onderwerp waar ik zelf voor kies. Ik zit eraan te denken om die podcast samen met iemand anders vorm te geven. Wie zijn de kandidaten? Nou, dat moeten leuke, humoristische, intelligente mensen zijn, die erg achter de wokebeweging staan, die ervoor pleiten dat ook homoseksuelen hand in hand mogen lopen in de Marokkaanse buurt in Brussel, die er niet voor terugdeinzen om bepaalde woorden, bijvoorbeeld neger, jeanolle en hoerenslet, definitief uit hun woordenschat te verwijderen, en die er geen moeite mee hebben dat ik het dubbele van hen betaald krijg voor de podcast. Mogelijke kandidaten zijn Delphine Lecompte, Serge Simonart, Olga Leyers, James Cooke, Willy Sommers, Tanja Dexters, Margriet Hermans, Gert Verheyen en Juul Kabas, al moet die laatste helaas afvallen, omdat hij dood is. Ik denk dat ik voor Olga Leyers zal kiezen, die als voordeel heeft dat ze niet zo dom is als haar zus om voor zo’n slampamper als Rik Verheye te kiezen.

Dus opera en podcast, en wat nog? Dat moet een paar weken geheim blijven, maar ik verzeker jullie dat dat project, door mij geleid, een keiharde steen zal zijn in de stilstaande poel van de Vlaamse televisiewereld. En de VRT zal me er zoveel pegels voor geven dat ik het niet eens meer nodig zal hebben om nog romans te schrijven. Ik bedoel zodoende in feite dat je je wel zorgen kunt maken over alles en nog wat in deze verfoeilijke tijden, maar dat je jezelf evengoed uit het moeras kunt hijsen en met opgeheven hoofd verder kunt trekken, als was je Don Quichot op weg naar de windmolens.