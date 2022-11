Herman Brusselmans: ‘Ik heb Dennis Black Magic ooit bezocht in de petoet van Beveren, en hij was de tofste bajesklant van allemaal’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Een tijdje geleden ben ik samen met m’n verloofde naar de avant-première van de film ‘Zillion’ geweest. Alle zalen in de Kinepolis in Antwerpen waren gereserveerd voor de vips, sterren, beroemde figuren, en hotemetoten uit het Vlaamse wereldje. Men zal zich afvragen tot welke categorie ik behoor. Nou, dat is een aparte categorie, met name de pipo’s die af en toe een uitnodiging krijgen voor een belangrijk evenement, en dan denken: weet je wat, ik ga er eens heen, misschien is het wel leuk. De organisatie had alleszins schitterend werk verricht.

In de inkomhal stonden vuurspuwers, danseressen in bikini, slangenmensen, dwergen en kooivechters. Knallende jarennegentigmuziek raasde uit de metershoge boxen, zo luid dat je geen woord meer verstond van wat iemand zei, maar dat beviel me wel: woorden verstaan is een overschat fenomeen. Uiteindelijk mocht iedereen naar binnen. Wij zaten in zaal acht op de negende rij. Aan de andere kant van de negende rij zaten Olga Leyers en haar partner, de van zuiderse afkomst zijnde, klerenwinkelbezittende Giancarlo, die van onder tot boven getatoeëerd is, maar desondanks een sympathieke indruk maakte. Op de zevende rij zat James Cooke, en zoals steeds riep hij naar mij: ‘Herman, wat kom jij hier doen?’ Nadat ik had geantwoord: ‘Pruimen plukken en kippen pluimen’, schoot hij in z’n befaamde lach, die de grondvesten van het pand deed daveren. Kortom, nog voor de film van start ging, was het al een gezellige boel.

Van lieverlede werd ‘Zillion’ op den duur vertoond op het enorme scherm. We zaten er allemaal met grote ogen naar te kijken. Ik had vooral aandacht voor de acteerprestatie van Matteo Simoni, die de rol vertolkt van Dennis Black Magic, die reeds twintig jaar een gabber is van mij. Dennis en ik respecteren elkaar uitermate, ofschoon ik van hem geen enkele pornofilm heb gezien en hij van mij geen enkel boek heeft gelezen. Hij wordt sinds lang afgeschilderd als een gangster, een fraudeur en een klojo die aan seksueel grensoverschrijdend gedrag doet, maar in wezen is hij een goeie ziel, die weliswaar in de gevangenis heeft gezeten, maar ja, dat kwam omdat hij per ongeluk 5 kilo zwart geld onder z’n matras was vergeten aangeven bij de fiscus. Ik heb Dennis trouwens ooit bezocht in de petoet van Beveren, en hij was daar de tofste bajesklant van allemaal, en zorgde er zelfs voor dat ik van een cipier een kopje koffie en een koekje kreeg.

Matteo Simoni heeft Dennis op een onvergelijkelijke manier neergezet, en mocht je niet weten dat de rol van Dennis gespeeld werd door een acteur, je zou gezworen hebben dat je naar Dennis zelf zat te kijken. Bijvoorbeeld de manier waarop Dennis een sigaret rookt, is door Matteo perfect gekopieerd, alsmede de wijze waarop Dennis nu en dan uit z’n ogen kijkt alsof hij dringend moet kakken maar daar niet in slaagt omdat er een buttplug vastgeklemd zit in z’n reet. Ook de acteurs die Frank Verstraeten en Brigitta Callens vertolken, doen dat fenomenaal. Vooral Charlotte Timmers in de rol van Brigitta is uitzonderlijk. In de huid van Brigitta kruipen is allesbehalve makkelijk. Ik heb Brigitta persoonlijk gekend, heb een aantal keer geprobeerd om in haar huid te kruipen, en trouwens niet alleen in haar huid, maar telkens stootte ik op de muur die Brigitta om zich heen had gebouwd.

Ik heb overigens vernomen dat zij met de film ‘Zillion’ niks te maken wilde hebben, en dat zelfs haar naam niet vernoemd mocht worden, wat ik jammer vind, want de film is deels een ode aan de mysterieuze, geheimzinnige, praktisch onpeilbare figuur die Brigitta altijd is geweest. Tegenwoordig woont ze in een ashram in de buurt van Oudenaarde, en negeert ze de Vlaamse showwereld compleet, wat we haar ondanks alles niet kwalijk moeten nemen.

Maar goed, na het bekijken van ‘Zillion’ was iedereen het erover eens dat regisseur Robin Pront niets meer of minder dan een meesterwerk heeft gefabriekt. Het mag aldus geen wonder heten dat na de avant-première en de première het gewone volk ook de weg naar deze uitzonderlijke film heeft gevonden. Sinds ‘Koko Flanel’ is er nooit meer een grotere toeloop naar de bioscopen geweest dan nu. En terecht. Ik hoop dan ook dat ‘Zillion’ alle records breekt, en dat de prent eenieder ervan zal overtuigen dat Frank Verstraeten, Dennis Black Magic en co., een stelletje prima gozers waren die ooit een heuse revolutie hebben ontketend in de uitgaanswereld.