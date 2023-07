Herman Brusselmans: ‘Ik heb niet veel seks nodig. Het record van m’n vriendin en mij is 76 dagen zonder seks’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Brusselmans 4325 Beeld Het Laatste Nieuws

Ik zei gisteren tegen een feminist: ‘Trans­gender personen mogen er gerust zijn, op voorwaarde dat ze dikke tetten hebben.’ De feminist, die vroeger een vrouw was, interpreteerde dat verkeerd, en gaf mij een schop tegen m’n kloten. Ik plooide dubbel, hoe zou je zelf zijn. O, wat deden mijn arme testikeltjes pijn! Ik zou zeker drie dagen lang m’n verloofde niet seksueel kunnen aanpakken, zoveel last had ik van m’n ballen. Die ballen zijn niet onbelangrijk bij erotische aanvaringen. Je partner kan ze in de mond nemen, erover aaien met een eendenveer, en ze insmeren met pick­les en daarna die lekkernij weglikken.

Nou, drie dagen zonder seks, dat is geen ramp. Het record van m’n vriendin en mij is 76 dagen. Dat was in de laatste maanden van haar zwangerschap. Er wordt weleens beweerd, door mensen die er geen fluit verstand van hebben, dat een hoogzwangere vrouw gerust seks kan hebben, en dat het zelfs goed is voor de foetus, maar dat is natuurlijk een fabeltje. Een hoogzwangere vrouw wil simpelweg op haar rug liggen zuchten van het ongemak, en ten hoogste van de bank of uit het bed komen om te poetsen, eten klaar te maken, of te strijken, want dat soort werk doet uiteraard zichzelf niet.

Als man van een hoogzwangere vrouw heb je het niet makkelijk. Soms moet jij poetsen, eten klaarmaken en strijken. Ik heb tijdens de hoogzwangerschap van m’n vriendin niet minder dan drie keer gepoetst, twee keer het eten klaargemaakt, en geen enkele keer gestreken, want we doen niet aan strijken. Er zijn pipo’s die ook zakdoeken, onderbroeken en stropdassen strijken, maar die zou je toch een klap tegen hun stomme koppen geven?

Ja, twee keer heb ik eten klaargemaakt, en ik moet eerlijk toegeven: twee keer zonder succes. De eerste keer waren de tuinbonen volkomen platgekookt, terwijl de kotelet nog koud was, om van de groene arduinsaus te zwijgen, die helegaar blauw was. De tweede keer bereidde ik een ­pizza die rechtstreeks de vuilnisbak inkon. Na één hap, tevens de laatste, zei m’n vriendin: ‘Je moest je schamen om me dit soort bucht voor te zetten.’ Ik zei dat ik alleen maar m’n best deed. ‘Je best is niet half goed genoeg,’ zei ze, waarna ik bij frituur Lily friet ging halen.

Maar goed, heden is m’n punt dat ik eigenlijk niet veel seks nodig heb. Ten eerste: ik ben 65 jaar. Ten tweede: we willen ons zoontje voorlopig vrijwaren van seksueel getinte geluiden en geuren. En ten derde: ik heb nog steeds erectieproblemen, al is de kans groot dat ze binnenkort definitief van de baan zijn, als ik het nieuwe wondermiddel Eroxon ga gebruiken. Dat bestaat, in tegenstelling tot andere middelen, niet uit pillen, maar uit een gel die je aan je lul moet smeren.

Ik ga het overmorgen, als m’n ballen weer in orde zijn, voor de eerste keer proberen, maar het is vanzelfsprekend wel zo dat het middel pas werkt als je seksueel opgewonden bent. Dus zal ik morgen, rond een uur of negen, als ons zoontje diep slaapt, aan m’n vriendin vragen om even door de kamer te flaneren in haar oranje ondergoed en haar schoenen met behoorlijk hoge hakken. Ze mag tijdens het flaneren ook wild haar lange haar van links naar rechts laten slingeren, terwijl ze het topje van haar tong tussen haar rood gestifte lippen heen en weer beweegt. Als ik daar niet seksueel opgewonden van raak, van wat dan wel? En vervolgens gauw de Eroxon aan m’n zwans smeren, en hopen dat het allemaal wat uithaalt.

Hoe dan ook ben ik content met één of twee keer seks per maand. Je zou mij niet kunnen straffen door te zeggen: ‘Je mag, nu je vriendin drie weken op zakenreis is, geen seks hebben, zelfs niet masturberen.’ Ik heb masturberen trouwens altijd vies gevonden, en ik heb het in m’n leven nog maar drie keer gedaan: één keer op vakantie in Westende, en twee keer op vakantie in Oostende – het moet zijn dat de zeelucht onverantwoorde lichamelijke behoeften oproept.

Er zijn oneindig veel mannen die niet zonder seks kunnen leven. Ze worden hoorndol als ze niet minstens een aantal keer per week een orgasme hebben. En als er geen man of vrouw of non-binair persoon in de buurt is, gebruiken ze porno.

Vooral, naar het schijnt, in de gevangenis zitten al die gangsters naar onzedelijke beelden op tv te kijken, en zich suf te rukken. Daarom ben ik blij dat ik een brave burger ben, en allicht nooit in het Sodom en Gomorra van een detentiecentrum zal belanden.