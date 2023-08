Herman Brusselmans: ‘Ik hoop dat Roman niemand pest, behalve misschien een ros jongetje met een bril, puisten en een klompvoet’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Beeld HLN

M’n zoontje Roman heeft z’n ­eerste woordje gesproken. Het ­luidde: ­‘bzwpl’, een woord dat je niet met­een zou verwachten van zo’n jong ventje (zes maanden). Ik hoop dat hij zich binnenkort ook uitdrukt in meer gebruikelijke woorden, zoals ‘bril’, ‘hangmat’ en ‘saus’. Dat zou goed kunnen, want hij trekt continu m’n bril van m’n kanis, is vorige week in een kinderpark uit een hangmat gedonderd, en is dol op groene arduinsaus. Men zal zeggen: ‘Oei oei, uit een hangmat gedonderd, hij heeft er toch niks aan overgehouden, meneer Brusselmans?’ Nee, niks. Hij huilde niet eens. Hij heeft nu al een hoge pijngrens. Gisteren liet ik per ongeluk een beitel op z’n linkervoetje vallen, en hij gaf geen kik. Volgens mij is het een uitzonderlijk mannetje, maar ja, dat zeggen alle ouders over hun zonen. Over hun dochters zeggen ze veel minder vaak: ‘Volgens mij is het een uitzonderlijk meisje,’ en zo zie je maar dat het seksisme nog steeds in onze maatschappij verankerd is. Niettemin ben ik blij dat Roman een jongen is, zodat hij nooit zal nageroepen worden op straat: ‘Laat je tieten zien!’ of ‘Ik ruik je pruim tot hier!’ Plus, als jongen kun je een goeie voetballer worden, en als meisje niet. Laatst was er het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen, en ik heb naar een paar halve wedstrijden gekeken, waarbij ik dacht, tjonge­tjonge, zouden jullie niet beter het veld verlaten om achter de kookpotten plaats te nemen? Zelf ben ik natuurlijk allesbehalve een seksist. Voor mij zijn mannen en vrouwen helemaal gelijk, ondanks de verschillen, die praktisch niet te tellen zijn. Neem nu een boom snoeien. Ik heb ’ns een man een boom zien snoeien, en nou, die was perfect gesnoeid. Toevallig zag ik de dag erna een vrouw een boom snoeien, en je kon niet eens meer zien dat het een boom was geweest. Of neem confituur maken van rode bessen. Je mag zeggen wat je wilt, maar daar zijn vrouwen honderd keer beter in dan mannen. Ik heb ’ns een man confituur zien maken van rode bessen, en je kon niet eens meer zien dat de bessen rood waren geweest. Of neem de filosofie. Tot mijn spijt moet ik besluiten dat er weinig belangrijke vrouwelijke filosofen zijn. Of je zou Heleen Debruyne, Mia Doornaert of Jacqueline Van Boets moeten meerekenen. Kennen jullie die, Jacqueline Van Boets? Die heeft een filosofisch traktaat geschreven onder de titel ‘Zijn wij gelukkiger dan morgen?’, waarin ze poneert dat je je, als je aan de rand van de afgrond staat, moet omkeren en een stap achteruit moet zetten. Helaas heeft Jacqueline de publicatie van haar traktaat in De Standaard niet kunnen meemaken, omdat ze de dag ervoor op haar brommer geschept werd door een Scania Vabis, en haar nek brak tot aan haar stuitje. Hoe dan ook, Roman is een jongen van stavast, een schitterende kerel, een baby zoals er in Gent geen twee rondlopen. Zelf loopt hij eerlijk gezegd ook nog niet rond, mede omdat hij alleen nog maar ligt en kruipt en omvalt. Wat zal er van hem worden? Je wilt toch altijd dat je kind het later tot iets schopt. Tot bedrijfsleider, nieuwe drummer bij dEUS, of uitvinder van een blusvliegtuig dat geen water nodig heeft. Zou dEUS over pakweg achttien jaar nog bestaan? Ik heb er een hard hoofd in. Ik kwam laatst Tom Barman nog tegen, en die ziet er 80 uit. Ik zei: ‘Tom, je moet meer antioxidanten eten,’ waarop hij riposteerde: ‘Steek je antioxidanten in je reet.’ Altijd al een geinponem geweest. Hoe je het ook wendt of keert, wat ik vooral wil, is dat Roman een goed mens wordt. Dat hij op school niemand pest, behalve misschien voor de grap een ros jongetje met een bril, puisten, en een klompvoet. Dat hij lief is voor z’n moeder. Dat hij respect heeft voor z’n vader. Dat hij van de drugs blijft. Dat hij het prima kan vinden met dieren. Dat hij met z’n Porsche (een ander merk is ook oké) zo zelden mogelijk met 250 kilometer per uur over de E19 raast. Dat hij nooit een voorbeeld neemt aan de jongeren van het gevaarlijkste dorp van Vlaanderen, Zelzate. Daar slaan die jongeren continu op elkaars bek, rammen ze oude vrouwtjes in elkaar, en steken ze vuurwerk in de kont van de kat van de buurman. Die buurman laat het daar niet bij, en gooit hondenstront in het keldergat. Daar komt algehele ambras van en zowel de Zelzaatse jongeren als hun ouders en grootouders vechten erop los, en de politie van Zelzate durft niet tussenbeide te komen, omdat de agenten tot puin getrimd zouden worden. Dus Roman, spiegel je nooit aan iemand uit Zelzate! Weet je wat, spiegel je gewoon aan jezelf en alles zal in orde komen.