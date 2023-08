Herman Brusselmans: ‘Ik vond rijden in dronken toestand veel leuker dan nuchter rijden. Dat ik af en toe een ongeval veroorzaakte, nam ik erbij’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Beeld HLN

Op 9 oktober 1975 werd ik 18 jaar, en op 10 oktober ging ik m’n rijbewijs halen. Je moest in die tijd alleen een theoretisch examen afleggen, met onnozele vragen als ‘Wat gebeurt er als iemand van rechts komt?’, ‘Kun je achteruitrijden in een éénrichtingsstraat?’ en ‘Heeft die fietser aan de overkant eigenlijk wel voorrang?’. Ik slaagde met vlag en wimpel, en was klaar om achter het stuur plaats te nemen. M’n ouders hadden toen drie auto’s: een Fargo-vrachtwagen voor het vervoer van groot vee (volwassen koeien, ossen, stieren, paarden), een Citroën-bestelwagen voor het vervoer van klein vee (kalveren, pony’s, veulens, zwijnen) en een Simca ­Chrysler 1600-personenwagen. M’n vader zei op m’n eerste dag als chauffeur: ‘Rijd met de Fargo om de drie stieren die ik gekocht heb bij boer Teunis.’ Zo gezegd, zo gereden. Ik verliet Theet, de straat waar we woonden, en sloeg 200 meter verder af naar de Weverstraat, en ik had de fietser aan de overkant niet gezien, die eigenlijk geen voorrang had, maar niettemin reed ik hem te gronde. Het was Dikke Fons, die met z’n fiets al jaren een gevaar op de weg was. Hij lag te jammeren: ‘Omver, ik lig omver!’ ‘Niet te veel praatjes, Fons,’ zei ik. ‘Het is altijd wat met jou. En op het eerste gezicht heb je weer een fameus stuk in je kloten. Geen wonder dat ik je over het hoofd heb gezien. Kom, sta nu maar op en rijd naar huis, waar je vrouw, Dikke Marcella, je hoofdwond zal verzorgen.’ Het bleek echter dat de fiets van Dikke Fons volledig verhakkeld was, maar daar vond ik iets op: ik hielp Dikke Fons op de passagiersstoel van de Fargo, gooide z’n fiets in de laadruimte, en bracht hem naar de Hooirt, de straat waar hij woonde met Dikke Marcella en hun vier kinderen, van wie er eentje, Domme Rudy, niet helemaal zuiver in de kop was, en niet eens het verschil kende tussen kloklezen en z’n veters strikken. Je had hem moeten bezig zien met het bevestigen van een veter rond de klok. Maar goed, Dikke Marcella riep: ‘Alweer een accident met je velo, stomme zak? Het moet maar ’ns gedaan zijn met dat eeuwige stuk in je kloten!’ Ik liet hen achter, en reed op m’n gemakje naar boer Teunis. Vóór de stieren werden ingeladen, schonk de vrouw van Teunis, boerin Agnes, me een neut genever in, al snel zeggend: ‘Op één been kun je niet staan,’ en hopla, ze schonk de tweede neut in. Na drie kwartier had ik vijf neuten binnen, en was ik zo bezopen als de scheve toren van Pisa. Ik zou niet eens meer gezegd kunnen hebben in welk land Pisa lag. Boer Teunis was net zo kachel als ik, en als twee wankelende idioten laadden we de drie stieren in de Fargo. Enfin, we dachten dat het er drie waren, maar in wezen waren het er vier. Van links naar rechts over de weg slingerend begaf ik me naar huis. Daar keek m’n vader se­­rieus op omdat hij vier stieren rijker was. Tevens zag hij dat ik zat was, en hij schold me de huid vol. ‘Nooit rijden en drinken tegelijk!’ schreeuwde hij. ‘Zaag niet, en wees blij dat je een extra stier gescoord hebt,’ zei ik, en ik liep ons huis binnen om m’n roes uit te slapen. Ik bedoel, m’n vader mag dan wel gelijk hebben gehad met z’n gezeik over rijden en drinken, maar ik heb – tot ik definitief stopte met autorijden – altijd met veel te veel drank op achter het stuur gezeten. Ik vond rijden in dronken toestand nu eenmaal veel leuker dan nuchter rijden. Dat ik af en toe een ongeval veroorzaakte, nam ik erbij. Zo herinner ik me dat ik, samen met m’n eerste vrouw Gerda, in de Ford Escort van haar vader naar Groningen reed, waar ik een lezing had als beginnend befaamd Vlaams auteur. Ik had me vooraf wat moed ingekieperd, en dat was nog redelijk veel moed ook, want we waren nog niet eens in Aalst, laat staan in Groningen, toen ik de controle over de rammelbak verloor en een lijkwagen aanreed, klaarblijkelijk met het lijk er nog in. Overigens was het een lijk van een 90-jarige man, dus zo erg was het allemaal niet. Hoe dan ook bleef ik maar bezopen de baan op gaan, tot de drank mij ziek, weerloos en depressief maakte. Ik besloot met drinken te stoppen, alsmede met autorijden, want nuchter rijden, daar had ik echt waar geen zin in. Ik ben nog altijd gek op auto’s, zelfs nu kriebelt het om een Porsche Carrera te kopen, maar ja, de benzine is veel te duur en een elektrische auto is geen echte auto, en daarom laat ik het vervoer op vier wielen helemaal aan mij voorbijgaan.