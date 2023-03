Herman Brusselmans: ‘Marco Borsato ging uitgekiend te werk bij ‘The Voice of Holland’’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite. Deze week: ‘‘The Voice of Holland’: Borsato (nog) niet voor rechter.’

Als Nederlandse mannen een rok zien passeren, steken ze er hun hand onder. Wij, Vlaamse gozers, zijn heel anders. We denken: nou, mooie rok. Of: nou, lelijke rok, want veel wijven kleden zich verschrikkelijk. Ik zag gisteren nog een vrouw en die droeg een rok waarop dieren waren geborduurd, maar wat voor dieren! Een jakhals, een varaan, een mug, twee olifanten en een ekster. Ik hield haar staande en vroeg: ‘Waarom zijn er van de olifant twee exemplaren, en is er van de andere dieren maar één?’ ‘Omdat de olifant een broer had, en de andere dieren niet,’ zei ze. ‘En trouwens, vind je m’n rok mooi?’ Het is altijd weer lastig om dingen te zeggen als: ‘Nee, ik vind je rok ongelofelijk lelijk.’ Dus ik zei: ‘Het is een rok die je niet vaak ziet, wat de pijn aan de ogen verzacht.’ Ze vatte het op als een compliment. Sterker nog, ze trok de rok uit en zei: ‘Geef hem aan je vriendin, een cadeautje van mij.’ Daar stond ze dan in haar onderbroek op het Sint-Veerleplein.

Maar goed, het gaat over het verschil tussen Vlaamse mannen en de meest door de wol geverfde perverten in Europa, de Nederlandse mannen. Daar zijn bekende en onbekende pipo’s bij. Zo’n onbekende is Piet Kleinvoet, die ik ken omdat hij me ooit heeft gebeld in verband met de verfilming van m’n boek ‘Vrouwen met een IQ’. Hij noemde zichzelf een beginnende producer die het nog ver zou schoppen. Enorm pretentieuze opscheppers zijn die Nederlanders ook, en daar moeten ze totáál geen moeite voor doen. Stomweg liet ik Kleinvoet naar Gent komen voor een gesprek, en in café De Ringvaart moest ik z’n milkshake van bosbessen nog betalen ook. Doch zover waren we nog niet. M’n vriendin was in m’n gezelschap, mede omdat ze heel graag in m’n gezelschap vertoeft, en alras werd duidelijk dat die hele Kleinvoet ‘Vrouwen met een IQ’ niet gelezen had. Niettemin zei hij: ‘Ik ga er een prachtige film van maken, maar ik verbind er wel één voorwaarde aan.’ Hij richtte zich tot m’n vriendin: ‘En dat is dat ik jouw tieten mag zien.’ Ik wenkte één van de obers van café De Ringvaart, Mohamed, die een zwarte gordel heeft in drie vechtsporten, en ik vroeg hem om Kleinvoet de deur uit te werken, omdat hij ten eerste een seksuele delinquent was, en omdat hij ten tweede daarnet tegen mij gezegd had dat Mohamed eruitzag als een mongool. Dat moet je vooral níét zeggen, en binnen de vijftien seconden belandde Kleinvoet met een gebroken enkel en een ontwrichte schouder op de kasseien van het Patershol. En toen betaalde ik de milk­shake van die klootzak.

Dan heb je de bekende Nederlandse mannen met hun vuile manieren. Nu is bekend wel een groot woord, want bij ons in Vlaanderen doen de meesten geen enkele bel rinkelen. Neem nu Jeroen Rietbergen. Wie is die viezerik? Hij leidde het orkest van ‘The Voice of Holland’, toen bleek dat hij verschillende kandidaten van die kutshow niet met rust kon laten. Onder iedere rok van een kweelvogel stak hij z’n hand, terwijl hij keurig getrouwd is met Linda de Mol, de presentatrice die ondertussen een botoxfabriek heeft opgekocht voor eigen gebruik. Rietbergen moet voor de rechter verschijnen, en terecht. Dan heb je Ali B, de in Nederland doodgeknuffelde Marokkaan, tot bleek dat hij z’n lul niet in z’n broek kon houden, vooral niet als er een vrouw opdook in een straal van twintig meter rond z’n uit z’n voegen barstende ego. Hij moet ook voor de rechter komen, en terecht. Wie we in Vlaanderen wel kennen, is Marco Borsato. Hij werd te allen kante en te allen tijde beschouwd als een sympathieke schlagerfiguur, maar krijg nu wat, ook hij werd door het gerecht in het nekvel gegrepen wegens seksuele intimidatie van vooral jonge meisjes. Hij ging uitgekiend te werk. Hij vroeg aan zo’n meisje: ‘Mag ik m’n vinger in je neus steken?’ Dat grietje keek erg op naar de beroemde Marco Borsato en zei dan: ‘Dat mag, maar als je liever je pik in m’n mossel steekt, mag dat ook.’ Het is namelijk zo dat niet alleen Nederlandse mannen seksuele roofdieren zijn, maar tevens dat de Nederlandse meisjes vaak erg geil zijn en eens stevig gepakt willen worden. Kortom, het is altijd wat met de Nederlanders. Behalve met de uitzondering op de regel, m’n vriendin Lena, die op een bijna Vlaamse manier heel normaal is. En ze draagt magnifieke rokken.