Herman Brusselmans: ‘Mijn vriendin neemt het me kwalijk dat ik ’s nachts niet een keer opsta om de bezigheden met Roman over te nemen’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

Kop Brusselmans 4329 Beeld De Morgen

Vele van m’n tienduizenden fans zullen zich, voor de zoveelste keer, afvragen: ‘Hoe gaat het met u, meneer Brusselmans?’ Ik zal, voor de zoveelste keer, antwoorden: ‘Het gaat wel.’ Een verschil met vroeger is dat ik tegenwoordig een heel simpel leven leid. Ik sta op om half elf, poets m’n tanden, en ga met onze hond Aquí wandelen, in het park rechtover ons huis. Daar zeg ik: ‘Aquí, als je zin hebt om achter een struik te schijten, doe gerust, ik zal het aan niemand vertellen.’ Meestal schijt hij vóór de struik, zodat ik de keuteltjes in een zakje steek, en ze weggooi in een door de stad goedgekeurde openbare vuilnisbak. Dan gaan we naar huis, waar ik in bad ga. Een dag zonder bad is een dag niet gewassen, zeg ik altijd. Dan ontbijt ik eenvoudig: een banaan en een stuk peperkoek. Vervolgens neem ik van m’n vriendin de taak over die erin bestaat dat er goed gezorgd wordt voor ons zoontje Roman. Hij slaapt heel weinig, overdag een keer of twee drie kwartier, en ’s nachts slechts een uur of zes, zodat hij vaak wakker is om vier uur in de ochtend, en dan ontfermt m’n vriendin zich urenlang over hem: borstvoeden, verschonen, spelen, hem youtubefilmpjes laten zien, hem knuffelen, noem maar op. Dat doet m’n vriendin allemaal tot ik uit bad ben, en pas om ongeveer op de middag kan ze Roman aan mij overlaten, doodmoe, want ze heeft gedurende zo’n nacht slechts een paar uur geslapen. Dat begint haar op te breken, en ze neemt het me kwalijk dat ik ’s nachts niet een keer opsta om de bezigheden met Roman over te nemen, opdat m’n vriendin ‘ns door zou kunnen slapen. Ik geef haar gelijk. Ik neem me, op dit moment, voor om in de komende nachten wakker te worden, op te staan, en me te vermeien met Roman, waarbij ik hem natuurlijk niet de borst kan geven, maar ja, ik kan ‘m wel een flesje aanbieden, dat is zo. Maar goed, om een uur of twee des middags, heb ik zin om met m’n nieuwe motor te gaan rijden, maar m’n vriendin zegt: ‘Dat kan later ook nog, ga eerst naar de Carrefour om vlootjes groente- en fruitpap.’ Dus ik naar de Carrefour. Ik kom niet graag in supermarkten, ik vrees altijd dat er een massamoordenaar zal binnenstuiven, die om zich heen begint te schieten en minstens twintig doden maakt, onder wie ik, want ja, bloedend uit een enorme hoofdwond lig ik op de kille vloer, en ik kan, voor ik definitief overlijd, nog stamelen: ‘De vlootjes met broccoli waren op… Vergeef mij, lieve Roman…’ Nadat ik van de Carrefour weer ben thuisgekomen is m’n vriendin aan het poetsen, terwijl Roman en Aquí een dutje doen. Zal ik dan nu met de nieuwe motor gaan rijden? Nee, eerst maar een paragrafe schrijven van m’n op stapel staande roman ‘Het Nonnenklooster’. Voor ik daar echter aan toe kom, vraagt m’n vriendin of ik de plinten wil afstoffen. Dat wil ik wel: of je verder schrijft aan een roman of je stoft de plinten af, veel verschil maakt het niet voor een Vlaams auteur op z’n retour, die het einde van z’n carrière moedeloos voor zich uit aan het duwen is. Nadat ik de plinten heb afgestoft, is Roman wakker geworden, en voer ik ‘m z’n vlootje groentepap, waarbij opvalt dat hij een diepe haat voelt voor broccoli. In plaats van een hap puree met broccoli naar binnen te halen, spuwt hij ze uit, vaak tot tegen m’n brillenglazen. Op den duur is het vlootje op de een of andere manier leeg geraakt, en ik zeg tegen m’n vriendin dat ik even ga motorrijden. ‘Blijf je lang weg?’ vraagt ze. ‘Zo kort mogelijk,’ zeg ik, en ik haast me op de vliegensvlugge Triumph Street Triple 765 R naar d’ Ouwe Hoeve in Deurle, waar ik als de bliksem een glas 0,0 bier drink, en me dan weer terug spoed naar Gent. Ik zet, als dat nodig is, de vuilniszakken buiten, en dat zijn er in deze tijden twee in plaats van één, omdat we erg veel gebruikte pampers van Roman weg te gooien hebben. Koken moet ook gebeuren. Vroeger kookte ik nooit, nu probeer ik, om m’n vriendin te ontlasten, wel eens iets heel eenvoudigs te maken, zoals pasta pesto, pasta zonder pesto, en een boterham met kaas. Niet de mosterd vergeten hoor Herman! Ja, het is waar ook, op de kaas strijk ik een dun laagje mosterd van Tierenteyn uit, en dat maakt de boterhammen met kaas, door mezelf hoogstpersoonlijk vervaardigd, dubbel zo lekker. ’s Avonds zijn we met z’n allen uitgeput en gaan we diep slapen, Aquí en ik tot half elf, m’n vriendin en Lena tot vier uur. Wat bij dit alles misschien opvalt is dat ik weinig tijd heb om, zoals ik decennia aan een stuk heb gedaan, de toestand in de wereld te volgen en te evalueren. Ik weet van toeten noch blazen. Kun je geloven dat ik niet eens weet hoe de presidentskandidaten in Ecuador heten? Ja, ik leid een zeer simpel leven.