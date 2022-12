Herman Brusselmans over de ‘Belg van het jaar’ volgens HLN: ‘De winnaar had ook Piet Snot uit Waarschoot kunnen zijn’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite. Deze week: ‘Op zoek naar Belg van het jaar’ (HLN)

De krant Het Laatste Nieuws en de tv-­zender VTM organiseerden een poll onder hun lezers en kijkers, en die pipo’s mochten beslissen wie de tofste Belg van het jaar 2022 was. De winnaar kon een bekende Belg zijn, maar ook Piet Snot uit de Kerkstraat in Waarschoot. Het belangrijkste was dat hij of zij of hun iets gepresteerd had wat ingrijpend was voor onze maatschappij, en ons met z’n allen had ontroerd, bij het nekvel gegrepen, doen lachen of een schop tegen de kloten gegeven.

Over een aantal kanshebbers was geruime tijd gespeculeerd. Zo had je Arno Hintjens. Die was in het nieuws omdat hij overleed, waarmee hij ons liet huilen en ons liet terugverlangen naar de tijd dat hij, als jonge rockgod, ontelbare harten sneller liet kloppen en ontelbare onderbroeken van zowel vrouwen als meisjes als mannen als transboys kletsnat liet worden. In de periode voor hij z’n hoofd definitief neerlegde, heeft Arno op de koop toe een aantal pakkende afscheidsconcerten gegeven, waar geen oog droog bij bleef, al moesten we er wel bij nemen dat hij niet meer op z’n benen kon staan en geluiden maakte die weliswaar van een andere planeet leken te komen, maar die ons er toch aan herinnerden welke fabuleuze stem hij had gehad.

Een andere kanshebber was alweder een muzikant, de lange wapper ­Stromae, een over het paard getilde eikel, die op één of twee singletjes na niks van waarde achter zich heeft gelaten, en die er vijf jaar mee opgeschept heeft dat hij zich vijf jaar niet goed voelde, ten prooi was aan zes psychiaters, tussen de angstaanvallen door een mislukt modemerk oprichtte, en continu beloofde dat hij er op een dag terug zou staan in al z’n glorie. En inderdaad, hij staat er weer, zij het dat er als vanouds van glorie totaal geen sprake is.

Dan had ik nog liever gezien dat Conner ­Rousseau dé Belg werd. Niet dat hij iets gepresteerd heeft, de socialistische waarden heeft uitgedragen, het politieke speelveld heeft beheerst of uit de kast is gekomen, maar wel heeft hij de jeugd aangesproken, onder meer door op festivals rond te huppelen, aan tv-quizzen mee te doen, de roddel de wereld in te sturen dat hij iets zag in een huidige of vroegere Miss België en op te scheppen dat hij eens iemand heeft ontmoet die nog een paar korreltjes cocaïne aan z’n ene neusgat had hangen.

Doch, zo dacht ik, waar zijn de vrouwen en de non-binairen gebleven? Neem nu Petra De Sutter. Dat is tenminste een transseksueel van de oude stempel. Ze is bovendien erg mooi, aantrekkelijk, geil, supervrouwelijk, en ze kan – haar vorige leven indachtig – nog steeds rechtopstaand tegen een boom pissen. Ja, die mocht de Belg zijn.

Maar als het tegen alle verwachtingen in een onbekende Belg zou zijn, dan bij voorkeur ­Gustaaf Luttens uit Doornzele. Waarom precies Gustaaf? Nou, samen met z’n vrouw ­Irène was hij op bezoek in Gent om te shoppen, en op de Kraanlei zagen ze hoe een hondje zich had losgerukt van de riem van z’n baas en per ongeluk in de Leie was gevallen. ‘Gustaaf! Red dat beestje!’ riep Irène. ‘Ik zal mij gaan haasten,’ zei Gustaaf, ‘en dan een valling opdoen in dat koude water zeker!’ ‘Redden zeg ik!’ schreeuwde Irène, en Gustaaf, die al zesenveertig jaar doodsbang was voor z’n vrouw, deed dan maar wat ze hem had bevolen, sprong in de rivier en bracht de maltezer naar de oever, waar de eigenares van het diertje, een éénbenig meisje met een hazenlip in een rolstoel, haar lieveling in de armen kon sluiten. Zonder twijfel hadden vele lezers van Het Laatste Nieuws en nog meer kijkers van VTM dat tafereel met eigen ogen gezien, en hebben ze Gustaaf genomineerd.

Wie ze net zo goed hadden kunnen nomineren, dat ben ik. Ik was immers in 2022, dankzij m’n literaire strapatsen, voor de zoveelste keer op rij een belangrijke artiest voor m’n tienduizenden fans en ettelijke anderen. M’n recente roman ‘Theet 77’ wordt beschouwd als een mijlpaal in de Vlaamse letteren, en alsof dat nog niet genoeg is, heb ik ook m’n vriendin bezwangerd, mogelijk van een zoon die de Belg van het jaar wordt in 2042, nadat hij Stromae heeft omvergekogeld, en door de rechter wordt vrijgesproken omdat de daad een zegen was voor de samenleving in het algemeen en de muziekgeschiedenis in het bijzonder. Enfin, ondertussen weten we wie de Belg van het jaar werkelijk is, en dat is voor niemand een verrassing geworden.