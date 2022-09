Herman Brusselmans over William Boeva: ‘Tegen mensen met een beperking wordt gezegd: ‘Je bent te lelijk om op tv te komen’’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

De begeesterde komiek William Boeva heeft openlijk geklaagd over de manier waarop mensen met een beperking een rol krijgen in de media. Hij verwijst naar programma’s als ‘Down the Road’, waarin personen met het syndroom van Down mogen opdraven om feelgood-tv op te fleuren. De kijker mag hen grappig en ontwapenend en ontroerend vinden, maar Boeva poneert dat ze nooit gevraagd worden voor een serieuze baan in de mediawereld, dat ze dienen als circusattracties, en dat niet alleen hun verstandelijke vermogens maar ook hun uiterlijk ertoe leiden dat ze altijd achteraan in de rij staan als er een zogenaamd schermgezicht wordt gezocht.

Met andere woorden, de kans is groot dat tegen mensen met een beperking tussen de regels wordt gezegd: ‘Je bent te lelijk om op tv te komen.’ Nu heeft William Boeva zelf een beperking en toch verschijnt hij vaak op tv, maar dat komt omdat hij een comedian is, zij het één van wie wordt verwacht dat hij zo vaak mogelijk grapjes vertelt over dwergen. En als hij in een panel met andere comedians zit, mogen ook zij grapjes over dwergen vertellen en dan moet hij meelachen, en het is geen wonder dat dat behoorlijk vaak groen is.

Lelijkheid is hoe dan ook geen voordeel bij het zoeken naar een job, en dat komt omdat schoonheid wordt beschouwd als een grote stap naar succes. Mooie mensen zijn altijd al aantrekkelijker bevonden dan lelijke mensen. Ik vraag weleens aan mannen: ‘Als je een directeur zou zijn en je moet een secretaresse in dienst nemen, en je kunt kiezen tussen een mooie die niet al te slim is en een lelijke met veel kwaliteiten, wie kies je dan?’ De meeste mannen kiezen voor de mooie. Ikzelf zou de lelijke kiezen, maar ik zou haar wel vragen om tijdens het werk een papieren zak over haar kop te trekken, uiteraard met een paar gaten erin, om te kunnen kijken en ademen.

Doch alle gein op een stokje. Door het belang dat aan de sociale media wordt gehecht, is de dictatuur van de schoonheid nog sterker geworden. Nagenoeg iedereen pleurt foto’s van zichzelf op Instagram, waarbij men zich eerst proper heeft gewassen, z’n beste kleren heeft aangetrokken en van die rare smoelen trekt om uit te drukken hoe mooi men wel is. De grootste schuld ligt bij de vrouwen. Als beste kleren kiezen ze negen op de tien keren voor bikini’s, lingerie, korte jurken met decolletés, hoge hakken, veel make-up en een duckface of een andere ridicule gezichtsuitdrukking. Soms ontmoet je een vrouw met wie je een gesprek hebt dat je laat besluiten: dat lijkt me een leuke, intelligente vrouw die weliswaar mooi is, maar niet de indruk geeft dat ze haar schoonheid per se als een troef zal uitspelen. Je gaat haar volgen op Instagam en wat zie je? Vijfhonderd foto’s waarop ze zich nagenoeg naakt in alle bochten wringt.

Het is derhalve in de eerste plaats aan de vrouwen om het belang van schoonheid te relativeren. En uiteraard is het aan de mannen om door de schoonheid heen te kijken om te ontdekken hoe ze echt in elkaar zitten. Trouwens, het is nog altijd zo dat de meeste vrouwen die hun brood in de mediawereld verdienen op hun schoonheid worden beoordeeld, en mannen niet. Laten we eerlijk zijn, Goedele Wachters is mooier dan Jan Balliauw.

Desondanks zijn er milieus waarin ook bij mannen rekening wordt gehouden met hun uiterlijk. Ik heb ooit gesolliciteerd voor een rol als achtergrondpersonage bij ‘F.C. De Kampioenen’, dus één van de pipo’s die in het café van Pascalleke in een hoek pinten staan te drinken en met elkaar onhoorbaar staan te tateren. De eikel die me de job moest geven, zei: ‘Je hebt wel erg veel acne in je gezicht, ik weet niet of de kijkers dat zouden appreciëren. Plus, je bent blank, en we willen ook weleens een zwarte man in beeld.’ En toen hebben ze inderdaad gekozen voor de zwarte man die in wel 150 afleveringen van ‘F.C. De Kampioenen’ op de achtergrond bier staat te hijsen en onhoorbaar staat te tateren.

We zijn allen Gods kinderen, hoe we er ook mogen uitzien. De buitenkant is in elk geval het zwakkere broertje van de binnenkant, en als ik de VRT één raad mag geven: vervang de binnenkort gepensioneerde Frank Deboosere door William Boeva, die als weerman ongetwijfeld zal bewijzen dat de zon voor iederéén schijnt.