‘Het argument dat die lange rustpauze nodig is, getuigt van een schrijnende arrogantie’

Wordt de zomervakantie nu korter of niet? Volgens de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) zien de meeste leerlingen dat niet zien zitten, maar de reacties in ons landsdeel blijven heel verdeeld. Ook onze lezers hebben uiteenlopende meningen. ‘Met een extra week herfst- en krokusvakantie maak je niemand gelukkig.’

‘Niemand heeft er deugd van’

Ik ben voor een kortere zomervakantie. Voor ouders en kinderen duurt de vakantie te lang. In een gemiddeld gezin moet je opvang regelen en dure kampen betalen. Vaak slaat de verveling toe en zitten ze aan hun schermpjes. Na negen weken zijn ze ook de leerstof vergeten en hebben ze achterstand opgelopen. Dan hebben we het nog niet over alle kinderen die opgroeien in moeilijke thuissituaties. Niemand heeft deugd van twee volle zomermaanden vakantie en geen school. Ann, Oostende.

‘Korter is beter’

Ik ben er, als leerkracht in Brussel, van overtuigd dat een kortere zomervakantie beter is. De vakanties van één week tijdens het jaar zijn vrij kort. Daarin wil je vaak én je huis op orde krijgen, én vrienden zien, én rust nemen én al je achterstand op vlak van het werk inhalen. Dat is, zeker als je niet ieder jaar dezelfde opdracht hebt, vrij moeilijk. Bovendien zijn veel leerkrachten de eerste helft van de vakantie ziek. Ik ben ervan overtuigd dat mensen frisser voor de klas staan als ze ook écht vakantie kunnen hebben tijdens het jaar, want tijdens het weekend werken is dagelijkse kost. Leerkrachten die dat niet doen zijn de kleine minderheid. Daarnaast zijn alle argumenten voor leerlingen uiteraard ook belangrijk, maar daar gaat de meerderheid mee akkoord. Linde, Brussel.

‘Er zullen nog meer leerkrachten afhaken’

Negen weken hebben leerkrachten echt wel nodig. Twee mag je er al van aftrekken omdat ze allerlei dingen doen op school: inschrijvingen, onderhoud van de speelplaats, tot schilderen toe. En dan nog de voorbereiding van het nieuwe schooljaar! Het zal voor leerkrachten een omgekeerd effect hebben en er nog meer doen afhaken. En wat doen leerlingen met twee weken vakantie in november en februari? Inderdaad, in de regen en de kou achter schermpjes zitten… De Baets, Lint.

‘Beter voor iedereen’

Ik ben ervan overtuigd dat een korte zomervakantie (en dus wat meer rustperiodes in het jaar) een goede zaak is voor iedereen. Een zomervakantie van negen weken is lang, waardoor je veel vergeet van het voorbije jaar en gewoon voor een lange tijd niet leert, niet groeit. Ook is het veel aangenamer om in het schooljaar iets meer vakantie te hebben, zodat de batterijen wat meer kunnen worden opgeladen. Lars, Leuven.

‘Op reis gaan zal duurder worden’

Een kortere zomervakantie heeft volgens mij geen enkele meerwaarde. Laat de kinderen toch gewoon hun vakantie, waarin ze kunnen ravotten, kampen volgen, genieten van het mooie weer. Met een extra week herfst- en krokusvakantie maak je niemand gelukkig, ook de werkende mens niet. En anders zal op reis gaan in de zomer nog duurder worden, want iedereen wil in een kortere periode weg. Ik zie echt geen enkel positief punt voor een kortere zomervakantie en nee, ik ben geen leerkracht. Davy Vandille.

‘Meer kans op mooi weer’

Zeker niet alle leerkrachten houden halsstarrig vast aan negen weken vakantie (en neen, ik sta zelf niet in het onderwijs). Aanzet voor de openingsdiscussie was toch vooral een tegemoetkoming aan ouders met een opvangprobleem. Voor velen blijkt negen weken te lang om te overbruggen. Maar als mama van twee lagereschoolkinderen heb ik toch liever negen weken zomervakantie. Hoe dan ook is het in de zomer eenvoudiger voor kinderen om te ravotten wanneer er meer kans is op mooi weer. Hoe ga je ze binnen bezighouden tijdens een regenachtige herfstvakantie? De vakantie inkorten? Neen, dank je! Sofie, Mol.

‘Te lang voor anderstalige nieuwkomers’

Ik ben zelf leerkracht Nederlands voor anderstalige nieuwkomers en ben voorstander van het inkorten van de vakantie. Negen weken zonder Nederlands is voor onze leerlingen te lang. Bovendien geven ze zelf aan dat ze het te lang vinden, zich vervelen, geen kansen hebben om te oefenen en niet kunnen werken omdat de taal nog te moeilijk is of ze te jong zijn. Paulien, Leuven.

‘Missen vriendjes en structuur’

Ik kan niet voor de leerkrachten spreken, maar als huismoeder kan ik zeggen dat, toen mijn kinderen in de kleuter- en lagere school zaten en de eerste twee jaar van het middelbaar, de laatste twee weken van de vakantie er altijd te veel aan waren… Ze begonnen vriendjes en structuur te missen en verveelden zich echt! Linda, Ekeren.

‘Voor de kinderen is het beter om de zomervakantie in te korten’

De vraag of de zomervakanties ingekort moeten worden, is te beantwoorden door te luisteren naar de adviezen van de onderwijsspecialisten. Die zijn zeer duidelijk, ook over de landsgrenzen heen: voor de kinderen is het beter om die in te korten. Zomeronderwijs en andere initiatieven zijn geen oplossing en wel om verschillende redenen, waarop ik hier nu niet verder zal ingaan.

Laten we de de stap zetten, kijk welke hindernissen weggewerkt moeten worden en begin ermee. Misschien moeten we maar eens een voorbeeld nemen aan onze landgenoten over de taalgrens. Dirk Moens.

‘Voor veel kinderen is een prettige invulling van de vakantie niet mogelijk’

Tijdens het lezen van de lezersbrieven over de zomervakantie stemde het me optimistisch dat veel leerkrachten voor een kortere vakantie opteren; zij denken daarbij tenminste in de eerste plaats aan de leerlingen.

Het argument van anderen dat ze die lange rustpauze nodig hebben, getuigt mijns inziens van een schrijnende arrogantie: alsof andere beroepsgroepen niet evenveel behoefte hebben aan of recht hebben op meer vakantie! Ik meen enig recht van spreken te hebben aangezien ik zelf ruim veertig jaar leraar ben geweest.

Leuk voor kinderen als ze op reis kunnen en aan allerlei kampen kunnen deelnemen, maar voor een grote groep kinderen is zo’n prettige invulling van een negen weken lange vakantie om sociale redenen niet mogelijk. In vele gevallen horen of spreken die veelal kansarme leerlingen geen Nederlands. Aan wie geven we voorrang? M.C., Herent.

‘Eén stem wordt niet gehoord: die van de schooldirecties’

Nu de scholen van de Franstalige gemeenschap nog dit jaar de zomervakantie inkorten, woedt het debat ook volop in Vlaanderen. Ik hoorde de laatste weken allerlei stemmen. Nogal logisch, iedereen heeft op de één of andere manier met onderwijs te maken.

In de meningenbrij ontbreekt merkwaardig genoeg één stem: die van de directies. Merkwaardig, omdat – met enig gevoel voor overdrijving – een schooljaar niet kan starten of eindigen zonder de schoolleider, uiteraard in samenwerking met zijn of haar onmisbare medewerkers.

DIVO, een belangvereniging voor directies vrij onderwijs, peilde bij haar leden naar hun mening over de problematiek. 252 directies hebben geantwoord. De resultaten: 64 procent van de respondenten ging ‘helemaal akkoord ‘ of ‘eerder akkoord’ op de vraag of ze de huidige vakantieregeling willen behouden. 35 procent verkiest een ingekorte zomervakantie en twee weken vakantie in de herfst en de lente.

We weten dat de goegemeente grossiert in clichés zoals ‘De leerkrachten doen al zo weinig’ en ‘Waarom hebben die zoveel vakantie?’. Op die discussie wil ik niet meer ingaan, behalve dan zeer kort: als het dan toch allemaal zo chill is in het onderwijs, waarom kampen we dan al jaren met een gigantisch lerarentekort?

Directies staan meestal niet voor de klas. Zij werken achter en soms voor de schermen aan de schoolorganisatie. Weinig mensen hebben echt zicht op het werk van schooldirecties. Dat is niet zo erg. Maar waarom antwoordt een meerderheid van de directies negatief op een verkorte zomervakantie? Niet omdat ze per se vasthouden aan die twee maanden vakantie, want die hébben ze gewoon niet en hebben ze zelfs nooit gehad.

Uit diezelfde enquête blijkt dat de vakantie voor 33 procent van de schoolleiders begint na 12 juli. 39 procent begint aan de voorbereiding van het nieuwe schooljaar op 15 augustus, jawel, op een feestdag.

Enkele pertinente vragen: wanneer vinden de directies nog tijd om het oude schooljaar af te sluiten en het nieuwe voor te bereiden? En twee: ze hebben sowieso niet het aantal weken vakantie van de leerkrachten, maar mag het toch ietsje meer zijn dan wat voorligt bij een verkorte zomervakantie? Hugo De Wulf, algemeen directeur Regina Caeli-Lyceum Dilbeek.

