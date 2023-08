‘Het cashless betalen op festivals komt neer op de bezoekers zoveel mogelijk geld aftroggelen’

Een pintje bemachtigen op een festival is niet meer wat het ooit geweest is. De festivals die ik deze zomer heb bezocht, werkten allemaal met een cashless systeem, wat neerkomt op de bezoekers zoveel mogelijk geld aftroggelen.

Je moet een app downloaden of aan de kassa een betaalkaart afhalen waar je geld op kunt storten. Op het Crossroads-festival moet je minstens 20 euro per keer storten, dus één pintje bestellen is niet meer mogelijk. Je betaalt daarenboven 1 euro per keer dat je geld stort in de app of op de kaart. Je wordt zo gestimuleerd om grote bedragen te storten en achteraf een refund te vragen van wat je niet hebt gebruikt.

Wat ze er niet bij vertellen op de dag van het festival, is dat het aanvragen van die terugbetaling ook geld kost, maar liefst 2 euro! Ik begrijp niet welke dienstverlening er komt kijken bij het storten van geld en bij het teruggeven daarvan.

Misschien zijn er wel mensen die alles zo uitrekenen dat ze geen overschot in de app of op de betaalkaart hebben staan, om zo die extra fees tot een mininum te beperken. Dat is echter onmogelijk. Voor de beker betaal je namelijk een waarborg van 2 euro. Die 2 euro krijg je terug nadat je de beker hebt afgegeven. Je zal dus sowieso minstens 2 euro overhouden in de app en dus minstens 2 euro verliezen.

Om het nog onwaarschijnlijker te maken dat je een terugbetaling aanvraagt, maken de organisatoren het onmogelijk om dat de dag zelf of na het festival te doen. Het kan ten vroegste een week later.

Naast al het gedoe en al het aanschuiven (bijvoorbeeld om bekers in te ruilen) is dit systeem vooral onaangenaam door het oneerlijke en misleidende karakter ervan. De 4 euro voor een drankje is nooit 4 euro door al de verdoken extra kosten en fees. Het komt voor mij neer op misleiding en ik vraag me af of het zelfs wettelijk is.

Joris Wagemakers, Elsene.

