‘Het is het land van krankzinnige heiligen’: Delphine Lecompte bezingt haar liefde voor Rusland

Waarom blijven we Amerika klakkeloos vereren en knikken we braaf en gedwee wanneer de huidige president van de Verenigde Staten zegt dat we Rusland moeten boycotten, geselen, kastijden en lamleggen?

Amerika heeft geen recht van spreken, Amerika is nooit een ethisch evenwichtig eerlijk rechtschapen land geweest. Jezus! Amerika is een afgrijselijke zielloze agressieve racistische bedoening, een immorele puinhoop. Een schreeuwerige heidense plastieken constructie zonder inhoud, zonder diepgang, zonder finesse, zonder subtiliteit en zonder gevoel voor humor.

De bakermat van het uitbuiten van minderheden, Amerika! De uitvinding van de inhaligheid, Amerika! Een veilige haven voor witte sadistische pioniers, witte snerende premiejagers, witte banjo spelende folteraars en witte gebochelde automecaniciens, Amerika!

Bang van seks en verslaafd aan bloeddorstigheid, Amerika! Meester van de vluchtigheid en keizer van de wegwerpkunst, Amerika! Wieg van de porno en de corruptie, Amerika! Baken van de doodstraf en de verpauperde getto’s, Amerika! Slavendrijver, beul en boeman, Amerika! Groteske misbruiker van argeloze minderjarige majorettes, onschuldige autistische astronomen en ontwapenende Poolse stagiaires, Amerika!

Waarom in hemelsnaam zou ik dit platte vulgaire kapotte onrechtvaardige schandalige ultragewelddadige land moeten beschouwen als een moreel kompas? Amerika is het land van de knettergekke sekteleiders, de narcistische makelaars, de holle verwaande zelfverklaarde selfmade bullebakken, de valse goeroes en de opgehemelde sociopaten.

Amerika is het land van de vele taboes, hemeltergende censuur, hypocrisie en puritanisme. Het land van Tipper Gore, Ted Bundy, Richard Nixon en Charles Manson. Het land van gemolesteerde geëxploiteerde en gedrogeerde kindsterretjes, school shootings, evangelische hysterie, fanatieke abortuswetten en incest galore.

Het land van meerdere vrouwen voor elke mormoon en andere religieuze gek, en een verbod op genot en cunnilingus voor alle feminiene schepselen. Het land van moeten werken in een stripteasebar om je studies te betalen. Het land van misogynie en ‘The Stepford Wives’. Het land van ongegeneerde lynchpartijen, anticommunistische verdachtmakingen in de filmwereld en trotse groepsverkrachtingen op campussen. Het land dat Adam en Eva aannemelijker vindt dan de evolutieleer van Darwin. Aannemelijker, luchtiger en geestiger om les over te geven.

Maar... terwijl ik dit neerschrijf, luister ik naar de plaat ‘Bubblegum’ van Mark Lanegan. Een idool van mij. En een recent overleden Amerikaan, ja. Ik beken dat ik op cultureel vlak, net als jullie, meestal mijn toevlucht neem tot het fabelachtige sinistere bevreemdende lugubere duizelingwekkende Amerika. Want Amerika is natuurlijk meer dan mijn naargeestige perverse sinistere selectieve opsomming/samenvatting.

Amerika is ook: David Lynch, Spike Lee, Allen Ginsberg, Lou Reed, Robert Rauschenberg, Frank Lloyd Wright, Johnny Cash, Quentin Tarantino, Billy Wilder, Lead Belly, Bob Dylan, Metallica, Paul Thomas Anderson, Truman Capote, Edward Hopper, Sylvia Plath, Paul Auster, Harvey Keitel, Alice Cooper, James Stewart en The Doors. Amerika is ook: ‘Naked Lunch’, ‘On the Road’, ‘Rain Dogs', ‘Morrison Hotel’, ‘The Big Sleep’, ‘Twin Peaks’, ‘Zoot Allures’, de slimme gewiekste humoristische soepblikken van de rare sluwe compromisloze popartkoning Warhol, de vuile obscene ontregelende ramblings van Lenny Bruce, ‘A Streetcar Named Desire’, ‘Holiday in Cambodia’ en ‘Leaves of Grass’.

Toch heb ik vragen bij de vijandigheid tegenover alles wat Russisch is. We worden al jaren gehersenspoeld door de westerse pers om alles wat uit Amerika komt fantastisch en hip en progressief en pikant en esthetisch en bevrijdend te vinden. En alles wat Slavisch is, wordt voorgesteld als grijs, strak, vaal, pessimistisch, tiranniek, communistisch, onvriendelijk, achterbaks, streng en mistroostig.

Als er nieuws wordt gebracht uit Rusland, dan gaat het steeds over kille barse fanatieke turncoaches, voetbalhooliganisme, racistische moorden of verwerpelijke daden van homofobie. Zelden of nooit krijgen we iets goeds te horen over het woeste onstuimige hartstochtelijke duizelingwekkende Rusland en haar rijke culturele traditie.

Bijna niemand leest nog de adembenemende fijngevoelige zachtaardige verhalen van de monumentale geniale troostrijke Anton Tsjechov. Een doodzonde. Zelfs 'De notenkraker’, Toergenjev, Lermontov, Gogol, Ilja Repin en Dostojevski lijken grotendeels vergeten. Wie leest de grote baldadige weergaloze onstuimige onnavolgbare suïcidale dichter Vladimir Majakovski nog? Ik!

Ik is ja in het Russisch. Alles klinkt prachtig en melancholisch en poëtisch en zielsverheffend en gepassioneerd in het Russisch. Zelfs het Russische woord voor droogrek klinkt zalig en extatisch! Dus ja (ik), dit is mijn liefdesverklaring aan Rusland.

Ooit volgde ik een opleiding vertaler-tolk Frans-Russisch. Een opleiding die ik niet kon voltooien wegens een psychotische episode, maar tijdens het eerste opleidingsjaar raakte ik hopeloos verknocht aan de diepe Slavische ziel, aan de haast suïcidale stugge Russische exuberantie.

En breek me de bek niet open over de eerlijke heerlijke ongebreidelde drinkcultuur. Mensen die er geen graten in zien om te ontbijten met wodka en perziklikeur, zijn vanzelfsprekend krankzinnige heiligen.

Het is niet aan Amerika om Rusland te kastijden en met de vinger te wijzen. Amerika mag eerst de hand in eigen boezem steken en voor eigen deur vegen. Hoeveel Irakese en Syrische kinderen heeft Amerika op zijn geweten? Belachelijk veel. Maar Amerika heeft geen geweten en geen scrupules. Geen fatsoen.

Amerika heeft enkel een propere façade: wit geverfde hekken, keurig verlopende picknicks, dankbaar opgesmikkelde kalkoenen en gedisciplineerde kerkbezoeken.

En achter die façade huizen monsters, seriemoordenaars, clowns, gokkers, louche televisiepriesters, blinde bordeelhouders en pedoseksuele jetsetters.

Leve Rusland! Nazdrowje!

Delphine Lecompte, Brugge.

