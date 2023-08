‘Het is meer dan ooit het moment om een miljonairstaks in te voeren’

Volgens een studie van het Credit Suisse Research Institute telde België vorig jaar 536.000 miljonairs. Sinds 2000 stijgt het aantal jaarlijks en als die groei blijft aanhouden, zullen ze in 2027 al met 746.000 zijn. In mijn ogen is daarom nu meer dan ooit hét moment aangebroken om een miljonairstaks in te voeren. De PVDA heeft daarvoor trouwens al een goed wetsvoorstel uitgewerkt én ingediend in het parlement, maar het werd telkens afgewezen.

Het zou gaan om een miljonairstaks op nettovermogens van meer dan een miljoen euro. De belastingvoeten bedragen 1 procent boven 1 miljoen euro, 2 procent boven 2 miljoen euro en 3 procent boven 3 miljoen euro. Dat zou elk jaar minstens 8 miljard euro opbrengen.

Beste politici, met die opbrengst kunnen jullie zwaar investeren in de pensioenen, ouderen-en gezondheidszorg, en het onderwijs.

Georges Houtmeyers, Genk.

