‘Het Japanse systeem van de zorgmunt heeft niets dan voordelen’

Aan de analyse van onze gezondheidszorg door Margot Cloet en Jan De Maeseneer in Humo 4322 heb ik als buitenstaander niets toe te voegen. Maar graag draag ik mijn steentje bij aan de oplossingen voor de problemen, en daarvoor kunnen we inspiratie opdoen bij Japan, dat al langer dan wij een vergrijsde bevolking heeft. Daar heeft men meer dan twintig jaar geleden een zorgmunt ingevoerd, de fureai kippu, als aanvulling op de professionele zorgverlening.

Het principe is vrij eenvoudig: je koopt bij de overheid zorguren die je op een tijdrekening plaatst en wanneer je oud en zorgbehoevend bent, kun je die zorguren inzetten om iemand uit de buurt te betalen die jou helpt bij het koken, wassen... Jonge mensen doen vaak aan ouderenzorg omdat ze te ver wonen van hun eigen (groot)ouders om voor hen te zorgen. Het zorggeld dat ze verdienen, geven ze dan aan hun (groot)ouders, zodat zij op hun beurt iemand kunnen betalen om hen bij te staan.

Er bestaan twee tarieven: één zorgmunt per uur voor de gewone hulp (koken, boodschappen doen, bed opmaken...) en twee munten per uur voor delicatere zorgtaken, zoals het wassen van de bejaarde.

De voordelen van het systeem zijn legio. Het kost de overheid niets, integendeel. Er is geen inflatie (een uur blijft een uur) waardoor het een interessante investering in de toekomst blijft. De zorg is persoonlijk en wordt daardoor als beter ervaren, én het systeem versterkt het sociale weefsel. Ouderen hebben minder last van eenzaamheid, ze bouwen een band op met de zorgverlener, die ook tijd heeft om bijvoorbeeld hun gsm te resetten.

Het systeem werkt zo goed dat hospitalisatieverzekeringen korting geven als je ermee werkt. De zorgverlener zal immers opmerken dat het handdoekrekje waar de bejaarde altijd op leunt, los komt te zitten en hij zal het vastschroeven zodat de bejaarde niet valt als het rekje het begeeft.

Wijlen Bernard Lietaer schreef het al in zijn boek ‘Het geld van de toekomst’ (2001): zolang we geld gebruiken dat gemaakt is om de concurrentie te bevorderen, zal er geld te weinig zijn voor activiteiten die niet-competitief zijn, zoals zorg. Daarvoor gebruiken we beter andere munten, munten zonder rente. Die bevorderen de samenwerking. De fureai kippu is daar een goed voorbeeld van.

Koen Develter, Roeselare.

