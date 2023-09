‘Het Rapport van Rome is één van de grootste oorzaken van de misverstanden over de klimaatverandering’

Met stijgende verbazing las ik de lezersbrief van Ronald Verheyen over het klimaat. Hij schrijft: ‘In 1972 al stond in het Rapport van Rome dat er grenzen aan de groei waren. Ach, het zal onze tijd wel duren, zei men toen. Nu staan we voor de keiharde realiteit dat het kantelpunt bereikt is.’ Maar net het Rapport van Rome is één van de grootste oorzaken van de dramatische misverstanden over de klimaatverandering en wat eraan gedaan moet te worden.

Het Rapport is ondertussen een halve eeuw oud en volledig achterhaald. De door ‘Limits to Growth’ voorspelde ramp is er niet gekomen, onder andere omdat de mensheid zich wereldwijd in de laatste halve eeuw niet exponentieel heeft vermeerderd. De schrijvers van het rapport hadden nog veel te weinig statistische gegevens en hanteerden gebrekkige modellen. Eigenlijk gaven ze gewoon een waarschuwing - dat is nog tot daaraan toe - maar dan wel eentje zonder fatsoenlijke wetenschappelijke grond.

Dat de wereldbevolking zal zal stagneren bij 10 a 11 miljard mensen, weten we al een 15-tal jaar. Niets kan die evolutie trouwens stoppen. Het geboortecijfer blijft wereldwijd al een tijdje hangen op 2,3 geboorten per vrouw, en dat wordt ook verwacht voor de rest van deze eeuw. Dat er in de toekomst te weinig grondstoffen zouden zijn, is onder meer daarom onwaar.

Trouwens, zoals ook wetenschapsfilosoof Maarten Boudry, bio-ingenieur Jan Deschoolmeester en filosoof Thomas Rotthier in hun boeken plausibel aantonen is groei niet het probleem maar de oplossing. Dat de aarde eindig is, is een dooddoener, een argumentatiestopper en een drogreden die je overal op kunt toepassen.

Het is opmerkelijk dat zij die zweren bij de bijbel van Club van Rome het moment van de complete instorting almaar verder in de toekomst verplaatsen, maar nooit veraf van het heden. Het doet me denken aan de profetieën van de getuigen van Jehova, die vroeger weleens plachten aan te kloppen. Ideologie en het cryptoreligieuze helpen het klimaat niet vooruit. Integendeel.

Patrick de Reyck, Bazel-Kruibeke

