‘Het spijt me, Roman, dat die zomers van weleer nooit meer wederkeren. Dat komt door de klimaatcrisis’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

De zomer van 2023 zal door de goegemeente herinnerd worden als de slechtste sinds 1951, toen het op 12 juli min 3 graden was. Althans bij ons in huis, met de kanttekening dat de thermometer aan de keukenmuur misschien niet de exacte temperatuur aangaf. M’n grootvader Frans had hem gewonnen bij een tombola ten voordele van de oud-strijders, van wie hij er één was. In de oorlog had hij in het verzet gezeten bij de clandestiene groep Zeg Maar Dag Met Het Handje, die gespecialiseerd was in het binnenbreken in magazijnen waar Duitse helmen waren gestockeerd, en die die helmen vervolgens vol piste. Hij beweerde dat die acties de voortgang van de moffen aan het front sterk vertraagd hadden, omdat vechten met een helm op je kop die naar pis ruikt geen lachertje is. Wel een lachertje was natuurlijk dat hele Zeg Maar Dag Met Het Handje, maar dat zeiden we niet tegen m’n grootvader, want hij was heel gevoelig voor kritiek. Als hij bijvoorbeeld soep had gemaakt en je zei: ‘Die soep smaakt naar de binnenkant van een Duitse helm’, dan werd hij pissig en gooide hij Chinese vazen aan stukken. M’n grootmoeder Maria had eens dertien van die vazen gewonnen bij een tombola van de oud-strijders, van wie zij er één was. Ook zij zat bij Zeg Maar Dag Met Het Handje, en ook zij piste Duitse helmen vol. Er wordt steeds aangenomen dat in de oorlog vooral mannen in het verzet zaten, wat een seksistische veronderstelling is. Sterker nog, er zaten minstens evenveel vrouwen als mannen in dat verzet. En kinderen, onder wie baby’s, peuters en kleuters, die door ouders werden meegenomen naar de Duitse magazijnen om daar pipi te doen in de helmen. Kaka was ook goed. Of kots. Of met z’n allen van alles tegelijk: terwijl vader in de helm piste, braakte moeder erin terwijl de kleine Gustaaf erin scheet. Je zou als Duitse soldaat later die helm maar op je kop zetten. Maar goed, we hebben dit jaar een flutzomer. Mensen die huwelijken hadden georganiseerd in de buitenlucht, of die barbecues hielden in hun tuin, of die een leuk boswandelingetje aan het ondernemen waren, liepen de kans om de hele zooi verregend te zien. Dat is toch jammer, dat je pakweg met je bruid op het grasveld bij kasteel ’t Schunne in Lembeke het glas heft met alle genodigden, en ineens begint het te hozen. Iedereen wordt in een mum kletsnat en de bruid barst in huilen uit, niet alleen wegens de regen, maar ook omdat ze zwanger is. En wat haar kersverse man nog niet weet, is dat haar vrucht niet is geproduceerd door hem, maar door Alphonse Lukuflacio, een Ghanese voetballer bij AA Gent, met wie de bruid een onenightstand had toen haar verloofde, een verkoper van piketten, op zakenreis was naar Noorwegen. Het is moeilijk te verklaren hoe dat zo komt, maar in Noorwegen zijn ze erg dol op piketten. Enfin, het hele feest is een totale flop, en iedereen vervloekt de recent in dienst genomen weervrouw van de VRT, Jacotte Brokken, en woedende inwoners van ons land klagen tegen elkaar in de trant van: ‘Hoe zou iemand die Jacotte heet, in godsnaam het weer juist kunnen voorspellen? Kom terug, Frank Deboosere, en flikker die Brokken van de VRT-toren naar beneden!’ Zelf heb ik ook last gehad van de ellendige zomer. Ik wilde dagelijks gaan wandelen met m’n zoontje Roman in de kinderwagen, maar omdat het telkens regende dat het goot, hebben we daar weinig kans toe gehad. Dus vermeide ik me maar binnenshuis met Roman en vertelde ik hem verhalen over de fantastische zomers van vroeger. ‘Toen je papa zo oud was als jij,’ zei ik, ‘lag hij te stoven in z’n wieg. Het was vijf maanden aan een stuk meer dan 28 graden, hoewel de toenmalige weerman Armand Pien aanhoudende regen had voorspeld. Ze hadden hem toen in de Zenne moeten gooien. Het spijt me, Roman, dat die zomers van weleer nooit meer wederkeren. Maar gelukkig zijn er tegenwoordig winters waarin de zon schijnt als nooit tevoren. Dat komt door de klimaatcrisis. Je papa zal het niet meer meemaken, maar jij wel, dat je in circa 2062 kunt schaatsen in mei en in de hangmat liggen bruinen in januari.’ Dan glimlacht Roman naar mij, alsof hij nu al zin heeft om een hele maand in een hangmat te liggen. Net als z’n vader, die met de ogen dicht ligt te dromen van de vier seizoenen, die niet meer bestaan.