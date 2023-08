‘Het systeem met bekers en bonnetjes klopt gewoon niet’

Het is nogal wat op de kleine en grote festivals tegenwoordig. Bijna overal werkt men met herbruikbare bekers. Je betaalt 1 of vaak 1,5 euro voor zo’n beker. Op het einde van de avond krijg je bij het inleveren je geld niet terug, maar ontvang je een drankbonnetje. Daar ben je toch niets mee? Je hebt je beker dan ingeleverd.

Nadat ik dat doorkreeg, leverde ik op een festival mijn beker niet in, maar nam ik die gewoon mee naar huis. Ik had er namelijk voor betaald.

Op de Parkies van Radio 2 betaal je 1,5 euro statiegeld, maar ook dat bedrag krijg je niet terug als je je beker of verpakking inlevert. Voor het bonnetje dat je terugkrijgt, kun je wel een zakje chips krijgen, dat dan precies 1,5 euro kost. Omdat ik twee keer naar de Parkies ben geweest, besloot ik om mijn verpakking na de eerste dag mee naar huis te nemen en die in te leveren op de tweede dag. Het systeem klopt toch gewoon niet?

Nico Vanaken, Heers.

Hebt u ook een brief in de pen zitten? Mail naar openvenster@humo.be of vul onderstaand formulier in: