Het theater van Sven Pichal

Respectability politics. De neiging om als lid van een gemarginaliseerde groep heel erg je best te doen om aan de normen van de dominante groep te beantwoorden, omdat je voelt dat er met argusogen naar jou en je gedrag wordt gekeken. Voorbeeld: als homo laten zien dat je ook een leuke Vlaamse jongen bent, een brave familievader met als grootste wens een stevige hypotheek te nemen en een gezinnetje te stichten. Vooral niet al te afwijkend leven. Ik heb het altijd een irritante tactiek gevonden. Raarheid en klootzakkerigheid zijn – tot op zekere hoogte – een mensenrecht, en niemand zou aan een hogere morele standaard moeten beantwoorden dan een ander.

Een fervent beoefenaar van respectability politics is Sven Pichal, radiopresentator en zowat Vlaanderens favoriete homo. Door zijn carrière heen heeft hij zich tot boegbeeld van zijn gemeenschap gebombardeerd. Hij is een lieve gutmensch, gewezen woordvoerder van Wel Jong, publiekelijk begaan met allerlei onrecht, pleegvader van een tweeling. Zo’n brave huisvader dat zelfs licht homofobe grootmoedertjes ondanks zichzelf fan van ’m zijn. En nu wordt hij verdacht van het bezit en de verspreiding van beelden van kindermisbruik.

Die keurigheid slaat als een boemerang in zijn gezicht – terecht, als hij daadwerkelijk schuldig blijkt aan het verspreiden van kinderporno. Kwalijker is dat die boemerang onvermijdelijk ook de rest van de samenleving raakt. Extreemrechtse figuren die al jarenlang bezig zijn aan een desinformatiecampagne waarin ze lgbtqia+ linken aan pedofilie, zitten het nieuws rond Pichal grinnikend te lezen. Dries Van Langenhove kan twintig regenboogvlaggen verbranden omdat ze ‘pedopropaganda’ zijn, maar dit nieuws is stukken effectiever. Op sociale media gonst het al van de complotberichten over het extreemlinkse vriendjesnetwerk van de pers, de politiek, de ‘genderideologen’ en de lgbtqia+-beweging. Pichal, die geregeld waarschuwde voor de homofobie van extreemrechts, blijkt zelf een pedofiel? Zie je wel! Hij heeft vast allemaal vieze homovriendjes, wie weet zelfs politici die ook kinderen misbruiken.

U en ik weten best hoe het zit: kindermisbruik is ontzettend naar, maar pedoseksualiteit heeft verder niets met geaardheid te maken. Sven Pichal is toevallig homo. Uw ogenschijnlijk heteroseksuele buurman die zo’n lieve kwispelende labrador heeft, kan net zo goed kinderporno op zijn computer hebben staan. Maar genuanceerde berichten over de ware aard en omvang van pedofilie zijn vijgen na Pasen voor wie toch al gevoelig was voor de alarmerende, homofobe boodschappen van extreemrechts.

Dat keurige front van Pichal, meester van de respectability politics, is dubbel kwalijk. Het creëert een tweedeling tussen de keurige homo die we kunnen tolereren en de ‘vieze nicht’ die met veren in zijn kont over straat loopt. En het maakt het extra zuur wanneer zo’n boegbeeld van zijn voetstuk valt: als nota bene hij al zo’n viezerik blijkt, gaan mensen denken: hoe zit het dan met rest? Als je jezelf dus zo nodig publiekelijk op je allerbest wilt laten zien om aandacht te vragen voor je gemeenschap, kun je er dus maar beter voor zorgen dat je helemaal vlekkeloos bent. Het theater van de respectabiliteit helemaal niet willen spelen is nog beter.