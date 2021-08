‘Het zal Eddy Demarez verboden worden ooit nog een basketbalwedstrijd van trutten met platte tieten bij te wonen’

Herman Brusselmans gaat iedere week op zoek naar het verhaal achter een opvallende kop in de krant of op een nieuwssite.

In de huidige sportwereld zijn een paar onderwerpen kortstondig aan de orde van de dag. Ten eerste is er het langzaam stilvallende gezeik over de medailles van de Belgen op de Olympische Spelen. Dat zijn er een lullige zeven, terwijl pakweg Nederland er drieëndertig binnenhaalde. Bij die zeven zitten er een paar die niet veel voorstellen. Oké, Nina Derwael kan goed aan gymnastiek doen, maar om nu hysterisch te worden over dat gedoe aan de brug met ongelijke leggers, dat lijkt me overdreven. Wout van Aert had goud moeten halen in plaats van zilver, en heeft derhalve gefaald. Dan heb je die judoka van wie ik de naam altijd vergeet, die in de strijd om het brons een andere pipo op z’n rug deed belanden, en dat was het dan. De hockeyspelers zijn allemaal zoontjes van rijke piefen uit Sint-Martens-Latem en Brasschaat en kunnen met een stok tegen een balletje slaan, en dan slaan ze dat balletje verdomd nog in een doel ook. Goed gedaan, maar niet meer dan dat. Wie nog? Een man die achter twee andere mannen over de streep denderde in de marathon, een wedstrijd die veel te lang is en waarin iedere deelnemer z’n schoenen verslijt terwijl z’n tong op de grond hangt. Volgens mij is het helemaal niet goed voor de gezondheid, dus ik raad marathonlopers aan om met die onzin op te houden. Nafi Thiam! Dat is een lekker dier, en ze kan nog speerwerpen ook. De andere Belgische medailles zijn uit m’n geheugen ontsnapt.

Ten tweede heb je de uitspraken van Eddy Demarez. Die beweerde, zij het in andere woorden, dat er praktisch nooit een Belgische basketbalspeelster hand in hand met een man over straat loopt, waaruit hij besluit dat het allemaal lesbo’s zijn, en bovendien kolossale wijven die wel uit de kluiten gewassen kerels lijken. Dat had Eddy niet mogen zeggen. Eddy had respect moeten tonen voor de basketbalspeelsters, of ze homo zijn of niet, neanderthaler of niet, lelijk als de nacht of niet. Eddy is een vuige seksist, en de VRT moet hem ontslaan, en voor de rest van z’n leven zal hem verboden worden ooit nog een basketbalwedstrijd van trutten met platte tieten bij te wonen.

Ten derde is er Lionel Messi’s overplaatsing van Barcelona naar Parijs. Heel Barcelona in rouw, heel Parijs in euforie (‘Hij is er!’). Ik moet in alle bescheidenheid toegeven dat ik iets dergelijks ook ooit heb mede­gemaakt. Ik speelde bij Vigor Hamme en kreeg een belangwekkende transfer naar eersteklasseclub Sporting Lokeren. Daar kon ik niet aarden, omdat de Lokerse mentaliteit heel anders is dan de Hamse, en Lokeraars zijn stuurse, onprettige mensen terwijl Hammenaars leuke, vriendelijke mensen zijn. Hoewel ik op weg was om een ster te worden in het Belgische voetbal, wilde ik weg uit Lokeren, ook al omdat ik gestalkt werd door de dochter van de Lokerse kantine-uitbater, een meisje met een bochel en zo scheel als de neten, ik wilde weg weg wég, en toen kwam SK Berlare op de proppen, dat me voor 17.500 frank en een auto (een Toyota Corolla uit 1967) inlijfde. Nou, heel Berlare op z’n kop, en toen ik voor de eerste keer het stadion betrad, stonden honderden Berlarenaars me op te wachten, met spandoeken, kreten en gejuich, teddyberen en andere knuffels, foto’s van mij om te signeren, en de kantine-uitbaatster bleek een sexy mokkel dat me al meteen in het oor fluisterde: ‘Na de training wil ik je gerust ’ns keihard afrukken.’ Kortom, een pandemonium.

Zoiets, op een wat hogere schaal, moest Messi vorige week ook meemaken in Parijs. Maar weet je wat het is? Die hele Messi hangt al jaren m’n kloten uit. Tegenstandertje dribbelen, nog een tegenstandertje dribbelen, balletje aan het linkervoetje houden, het strafschopgebiedje binnendringen, balletje tegen het net deponeren. Van lieverlede is dat telkens terugkerende gepringel van die Messi zo saai geworden dat je denkt: haal je trucjes nu nog een paar jaar uit in Parijs, maar laat ons verder met rust, jij volgetatoeëerde Argentijnse aap. Plus, het is een waar schandaal dat zo’n eikel, in tijden waarin miljoenen mensen creperen van de honger, veertig miljoen per jaar gaat verdienen, een onverantwoorde hoop poen die hij niet eens uitdeelt aan sukkelaars, daklozen en invaliden. En dat terwijl ik van de 17.500 frank die ik kreeg van Berlare 4.750 frank heb afgestaan aan het Rode Kruis, de Toyota Corolla gratis weggaf aan m’n zus, die net haar rijbewijs had gehaald, en bovendien nog eens 300 frank doneerde aan de kantine-uitbaatster, als dank omdat ze een ware kampioen bleek in het keihard afrukken. Ja, in de sportwereld gebeurt altijd wel wat.