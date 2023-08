‘Thuis’ en ‘wtFOCK’-scenariste Jasmien Vandermeeren zoomt een zomer lang in op herkenbare zonden in de onlinedatingwereld.

Na heel wat lachwekkende Tinder-avonturen werd het verrassend genoeg wat serieuzer: ik had iemand leren kennen die ik zelfs na twee dates nog niet naar de pokdalige maan wilde torpederen. Op de eerste date waren we gaan dansen en had hij me elegant rond zijn vinger gedraaid. Op de tweede date – die we een paar dagen vervroegd hadden omdat ons geduld op was – had hij me op zelfgemaakte gazpacho getrakteerd en op een uitgebreide rondleiding in zijn slaapkamer. Hij had me alle hoeken laten zien, en vervolgens deden we de rondleiding nog een keertje over, voor het geval we de eerste keer iets over het hoofd hadden gezien. Hij was niet pornogeobsedeerd, niet bezet, niet arrogant, niet onaantrekkelijk en raar op een goeie manier. Hij had een passie voor drummen en passie tout court. Ik voelde een licht enthousiasme opborrelen van ergens tussen mijn benen, langs mijn hart, tot in mijn brein. Meer van dat, klonk het daar overtuigd.

Op de derde date vertelde hij terloops, nadat hij mijn laatste restje wantrouwen net had weggestreeld, dat hij niet meer wist of hij nog in monogamie geloofde. Hij had het verschillende keren geprobeerd, en het leek hem maar niet te lukken om één vrouw hondstrouw te zijn. Hij raakte altijd weer uitgekeken op de seks en deed dan mensen pijn van wie hij hield. Daar had hij nu, op zijn 47ste, genoeg van. Hij wilde wel met één vrouw oud worden, maar zijn piemel niet. En daarover wilde hij eerlijk zijn met mij, omdat hij iets voor me voelde. Ik was niet eens kwaad. Hoe kon ik kwaad zijn omdat iemand eerlijk was? Maar ik wilde dat hele kutmonogamie-ding wél proberen, ook al vond ik het bij momenten een overblijfsel uit een ver verleden en een culturele constructie die soms meer kwaad dan goed doet. Toch kon ik me niet voorstellen dat ik razend verliefd zou worden op iemand, om hem dan een moment later een vrijkaartje te geven voor een rondleiding in de slaapkamer van een andere vrouw. Wat ik vooral wilde horen, was dat ik genoeg was. Niet te veel, niet te weinig – gewoon: genoeg. En dat was ik duidelijk alweer niet.

Half in tranen (zowel hij als ik) liet ik hem achter in zijn bed. Ik wist dat ik de juiste beslissing maakte, maar ik moest er even van bekomen. Op weg naar huis hield ik halt in mijn favoriete café aan het station, waar ik ongeacht het tijdstip altijd ‘Les divas du dancing’ mocht aanvragen. Ik dronk een tripel en zwolg in zelfmedelijden, terwijl ik een verliefd koppel aan het andere uiteinde van de toog jaloers gadesloeg. Waarom was dat niet voor mij weggelegd, waarom zij en niet ik, waarom?! Toen ik twee tripels later thuiskwam, had ik ongeveer evenveel medelijden met mezelf als die keer dat mijn zoon – die geboren werd met een tand – er tijdens een nachtelijke borstvoeding mijn tepel bijna had afgebeten. Van nipplegate naar -tripelgate. Ik wilde wanhopig de roes in stand houden en mijn emoties dempen, dus schonk ik mezelf een groot glas wijn uit. Ik kapte het achterover, zette daarna de fles aan mijn mond, en plofte een halfuur later uitgeteld op mijn bed neer.

Terwijl ik lag te staren naar mijn saaie witte plafond, moest ik plots aan mijn ex denken. Ik zag ons weer staan in zijn stomme winkel met zijn stomme, prachtige zelfgemaakte juwelen in het stomme, bruisende Luik. Ik was die dag zo hees als een koekoek en zong ‘In -Liverpool’ van Suzanne Vega voor hem, terwijl we bijna stilstaand dansten. Daarna deden we het tegen de toonbank, terwijl de juwelen langs alle kanten rammelden. Hoe onnozel. Hoe fantastisch. De eerste zes maanden was ik zijn koningin, de laatste zes maanden steeds meer zijn hofnar. Van exotisch naar exoot. Op het kantelpunt had hij verzucht dat hij nooit een vrolijk zat gesprek zou voeren met één van mijn tantes op een familiefeest, omdat we niet dezelfde taal spraken. Zijn druppels twijfel veroorzaakten bij mij een golf van zelftwijfel en wantrouwen. De doodsteek. Twee weken na onze breuk stond er op zijn Facebook-pagina een foto waarop hij zijn nieuwe vlam uitgebreid aan het muilen was. ‘C’est la vie’ stond erboven. Terwijl ik daaraan dacht, stroomden de tranen over mijn wangen. Godverdomse fucking klootzak, dacht ik, en ik voelde het mes in mijn rug weer. Ik stuurde hem in een vlaag van colère het clipje van ‘In Liverpool’ door, en zette het ineens ook op repeat, waarna ik in een koortsige dronkemansslaap tuimelde.

De volgende ochtend werd ik wakker met een houten kop. Ugh, waarom had ik zoveel gezopen? Ik herinnerde me plots de link. Shit! Wilde ik misschien terug naar mijn ex? Ik dacht daar even over na, moest besluiten dat ik echt niet terug wilde naar iets wat heel kort fenomenaal goed was geweest, maar voor de rest vooral een pastiche. Ik moest mijn zelfmedelijden dus hebben verward met liefde. Midden in mijn epifanie zag ik dat de drummer nog een bericht stuurde, dat hij het toch zonde vond van ons. Ik stuurde terug dat ik dat ook vond. Geen zonde van de match, maar zonde van de niet-match.