Hoe kijkt u naar de situatie in Afghanistan? Wat moet Europa doen?

Nadat de Verenigde Staten na twintig jaar aanwezigheid de afgelopen maanden het leger terugtrok, heeft de taliban in recordtempo Afghanistan heroverd. In de eerste persconferenties stelt de taliban zich gematigd op, maar mensenrechtenorganisaties vrezen voor de veiligheid van de bevolking, en dan met name voor de vrouwen.

De eerste evacuatievliegtuigen vertrekken ondertussen vanuit België om mensen op te halen uit de luchthaven van Kaboel. Het gaat om landgenoten of Afghanen gelieerd met België.

Verschillende politicologen voorspellen ook een nieuwe vluchtelingenstroom. In Humo zegt ex-premier Herman Van Rompuy daarover: “Op dat vlak ben ik wel strenger geworden dan vroeger: we kunnen niet iedereen opvangen. Anders spreid je het bedje voor de populisten en breng je de democratie in gevaar.”

