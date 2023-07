‘Hugo Claus ving de kinderwagen op en redde alzo mijn leven. Bedankt voor niets, Hugo!’

Vorig jaar liet ik tijdens ‘De allerslimste mens ter wereld’ vallen dat ik graag dickpics zou ontvangen. Allerlei potige vochtbestrijders, psychotische betonvlechters, overmoedige tapirverzorgers en sibillijnse messenslijpers gaven gehoor aan mijn oproep. Waarvoor dank, maar hou er nu alstublieft mee op. Ik heb er slechts twee bewaard: een dickpic van een gozer wiens salontafel vol toneelstukken van Harold Pinter en biografieën van Omar Sharif ligt, en een dickpic van een kerel met een Hongaarse jachthond die gulzig maar ook een tikkeltje verwonderd staart naar de besneden eikel van zijn eigenaar.

Ik mocht onlangs duiken in de correspondentie van de ‘zielenherder’ ­Guido Gezelle. Guido correspondeerde met ­Ierse gokverslaafde neurotische seksueel gefrustreerde kwezels en vileine foeilelijke hysterische roddeltantes, maar ook met stoere feministische ­drankzuchtige satanische bobijnsters. Op vraag van het Poëziecentrum zal ik in de huid kruipen van één van de briefschrijfsters en een gedicht over de helleveeg in kwestie schrijven. Ik heb gekozen voor Jemima Hazeland, omdat haar naam me aanspreekt en omdat ze een angstig twistziek nymfomaan schepsel was dat vaak in gekkenhuizen vertoefde.

Waarom al die vrouwen zo te koop liepen met Guido is me overigens een raadsel. Het toontje dat hij aanslaat in zijn brieven is hemeltergend betuttelend, neerbuigend, hypocriet en paternalistisch. Ik zou nooit in zwijm kunnen vallen voor een priester. Guido schreef graag over de natuur, die hij goddelijke eigenschappen toekende. ‘Schuldeloos blommeke lief / dat op mijne weg ik ontmoete, / laat mij een stonde bij u / toch, laat mij een stondeke staan’. Als middelbare scholier werd Guido Gezelle door mijn strot geramd. Ik ging in Brugge naar school, vandaar. In Brugge struikelt men over protserige prullaria met de beeltenis van Guido Gezelle erop: pralines, staafmixers, hoepels, trampolines, boksbeugels, hondenmanden, theemutsen, sauskommen, pillendozen, strijkplankhoezen, regenjasjes voor naaktkatten, sleden, zaklampen, strandzetels, USB-sticks, frietklemmen, koelkastmagneten en condooms. Hugo Claus werd ook geboren in Brugge, maar van hem is geen spoor te vinden in het kneuterige stoffige versmachtende geriatrische verstilde pseudo-idyllische Brugge.

Claus schreef vaak over vrouwen: zinnelijk, morsig, woest, gulzig en hartstochtelijk. ‘Met schaterend haar, / Met meeuwen­ogen, met een buidel op de buik, / Een moeder of een goede verrader, / Wie kent deze laaiende vrouw? / Haar nagels naderen mijn hout, / Haar klauwzeer wekt mijn jachtige huid, / Als een jachthoorn hangt zij in mijn haar te tuiten. / Zij nadert in vouwen en in schicht, / In hitte, in hete hars, in klatering, / Terwijl in staat van begeerte, / Gestrekt als een geweer en onherroepelijk / In staat van aanval en van moord ik / Omvat, doorploeg en vel, / Gebogen, geknield, het geurend dier / Tussen de lederzachte knieën. / Zij splijt mijn blanke kegel / In de bekende warmte.’

Toen mijn moeder in Gent woonde en ik een pasgeboren zwartgallig tegendraads boeleke was, woonden wij in dezelfde straat als Hugo Claus. Op een dag duwde mijn moeder de kinderwagen met mij erin van een helling, in een waan van lucide walg en robuuste wrevel. Ik dreigde terecht te komen onder een vrachtwagen, maar Hugo Claus ving de kinderwagen op en redde alzo mijn leven. Bedankt voor niets, Hugo!

Vandaag kijk ik met de voormalige vrachtwagenchauffeur naar de documentaire ‘Look Away’. Hij gaat over stoute hitsige rocksterren die het waagden om verliefd te worden op wulpse begeerlijke weerloze van huis weggelopen 16-

jarige majorettemeisjes met een overbeet en op wulpse verrukkelijke cynische Penthouse-mannequins.

Dat Steven Tyler een kwal was, wist ik al. De voormalige vrachtwagenchauffeur houdt van Aerosmith. Hij houdt zelfs van Ted Nugent. Hij heeft een zwart T-shirt waarop in witte letters ‘Ted Nugent’ staat. Ted Nugent droeg een luier, veinsde incontinentie, deed alsof hij warrig en homoseksueel was om toch maar niet naar Vietnam te worden gestuurd in de jaren 60. De tedere versleten ex-trucker zegt na de documentaire: ‘Ik val gelukkig op 75-jarige dragonders die Arlette heten, wapperende steelwratten op hun hangende oogleden hebben, triomfantelijk spreken over hun verzuurde bekkenbodemspieren, en dwangmatig masturberen met raketijsjes en eeltschrapers!’

Daar heb je tot slot de kwijlende meterstandenopnemer. Hij hengelt naar een verdorven rolletje in deze column. Ik zeg: ‘Ik probeer je erin te wurmen.’ ‘Ik zou je graag penetreren in je column,’ zegt hij met een zekere schroom, hetgeen me charmeert. Wanneer hij is vertrokken, schrijf ik: ‘De kwijlende meterstandenopnemer trekt zonder scrupules mijn slipje uit. Er staan luipaarden op, maar in the heat of the moment heeft hij geen oog voor de luipaarden. Hij penetreert mij met zijn fiere erectie die breder is dan een pantsermeerval en even stevig als een hartvormige lolly uit Brighton.’ Tevreden?